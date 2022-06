După trei ani de căsnicie cu Florin Pastramă, Brigitte a luat decizia de a se despărți de acesta, pentru că nu a mai suportat certurile și agresiunile din partea lui. Prezentă la VIVA! Party, vedeta a anunțat că nu mai formează un cuplu cu bărbatul pe care l-a cunoscut în timpul filmărilor de la emisiunea „Ferma”.

De-a lungul celor trei ani de relație, cei doi au fost filmați de mai multe ori în timp ce se certau, iar Florin o agresa pe soția sa. Chiar în ziua în care Brigitte venea la eveniment, soțul ei a avut o ieșire nervoasă. După ce s-a despărțit de Florin Pastramă, Brigitte a luat decizia să renunțe la numele lui de familie pe contul de Facebook și să-l folosesc pe cel al fostului soț, astfel că pe social media, Brigitte este Năstase.

Mai mult, vedeta și-a schimbat și statusul relației, iar acum pe profilul ei apare că este singură.

Motivul pentru care Brigitte s-a despărțit de Florin Pastramă

Brigitte Pastramă a luat decizia de a pune punct căsniciei cu Florin, după ce acesta a fost agresiv cu ea în repetate rânduri. Fosta soție a lui Ilie Năstase a explicat care sunt motivele pentru care a decis să divorțeze.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. De când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. (…) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. (…) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Antena Stars.

