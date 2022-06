În urmă cu câteva zile, Brigitte anunța că divorțează de Florin Pastramă, pentru că nu mai suportă certurile cu el. Acum, în presă au apărut noi imagini când fosta soție a lui Ilie Năstase este agresată de partenerul de viață. Cei doi nu sunt la primul episod de violență. În trecut, Brigitte a fost bătută de Florin Pastramă în parcarea unui supermarket din București, apoi au apărut înregistrări în care era agresată în shaormeria pe care o aveau împreună.

Brigitte și Florin Pastramă au fost protagoniștii unui scandal în plină zi, în zona Floreasca. Bărbatul urla și o jignea pe soția lui sub privirile altui bărbat. „Vino-încoace! F***-ți morții [email protected]! Dar treci, **, pe terasă! Băăă… Bă, treci încoace”, îi strigă soției sale, pe un ton amenințător, Florin Pastramă.

Conflictul a fost filmat de mai mulți martori aflați într-o clădire de birouri. „Sună cineva la 112? Sau? Nu mai bine sunăm la 112?”, se aude pe fundal. (Vezi AICI filmarea)

Potrivit sursei mai sus menționate, Florin Pastramă a avut o criză de nervi, iar la un moment dat a vrut să o lovească pe Brigitte, însă persoana care se afla cu ei a intervenit. Întâmplarea a avut loc joi, 2 iunie, cu puțin timp înainte ca vedeta să anunțe divorțul.

Brigitte a reușit să intre în clădire pentru a scăpa de Florin Pastramă, apoi a ieșit singură și s-a dus grăbită către mașină.

Brigitte a anunțat divorțul de Florin Pastramă

L-a dat afară din casă și regretă anii pe care i-a petrecut alături de el. Brigitte Pastramă a luat decizia de a pune punct căsniciei cu Florin, după ce acesta a fost agresiv cu ea în repetate rânduri. Fosta soție a lui Ilie Năstase a explicat care sunt motivele pentru care a decis să divorțeze.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. De când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. (…) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. (…) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Antena Stars.

