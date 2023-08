Brigitte Pastramă a anunțat pe rețelele de socializare că a trecut printr-o schimbare radicală, după ce a renunțat la extensiile de păr, genele false și la acidul hialuronic din buze. Fosta soție a lui Ilie Năstase a postat și prima imagine cu rezultatul, la numai trei ore de la procedură.

„La trei ore după «fire». De când mi-am scos extensiile, genele și acidul din buze parcă am mai mult succes! Greșesc?”, a scris bruneta pe Instagram.

După apariția fotografiei în mediul online, fanii vedetei și-au dat cu părerea despre decizia acesteia. „Așa ești mai frumoasă! Tu în realitate ești mult mai frumoasă decât pe sticlă! Ești adorabilă oricum și faci rating oriunde apari!”, „Ești mult mai frumoasă”, „Superbă!”, „Arăți mai tânără”, „Chiar nu aveai nevoie! Mult mai frumoasă acum”, au fost o parte dintre comentariile primite de Brigitte.

Una dintre admiratoarele sale a întrebat-o dacă se poate scoate și siliconul din buze, iar bruneta i-a răspuns: „Da, eu l-am scos prin operație, în Germania”.

Ce operații estetice are Brigitte Pastramă

Brigitte nu s-a ferit niciodată să recunoască intervențiile chirurgicale pe care le are. Fosta soție a lui Ilie Năstase a detaliat la un moment dat fiecare operație pe care și-a făcut-o.

„Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție… niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în «cont» tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba: Primul implant mamar a fost în 97, (2.000 €) l-am shimbat de 2 ori, deoarece am născut de două ori de atunci, (5.500 €). Am o rinoplastie, făcută de renumitul dr. Hakan Gence de la Esteworld, deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei, (2.500 €).

Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013 în Germania, la TKlinik, dr. Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000 €)”, spunea fosta soție a lui Ilie Năstase.

Și a continuat: „Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019 (2.000 €) și l-am făcut în Turcia , la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5.500 €)”.

Brigitte Pastramă a început să se opereze din cauza fostului soț

Vedeta povestea la un moment dat că a început să apeleze la medicul estecian după ce fostul ei soț, Tavi, s-a închis în baie cu prietena ei cea mai bună. Bărbatul i-a reproșat acesteia că nu are bustul la fel de mare precum fosta ei prietenă.

„Totul a început de la fostul meu soț, Tavi, care, de ziua mea, s-a închis în baie cu prietena mea cea mai bună și a băut șampania cu ea.

Și mi-a zis: ce sunt eu de vină că tu nu ai sâni așa mari ca ea? Atunci, de nervi, m-am programat la operație fix a doua zi! Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine! De la unele operații era să mor”, povestea Brigitte Pastramă, la „Xtra Night Show”, anul trecut.

