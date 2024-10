Brigitte Pastramă a fost recent la un pas de a fi implicată într-un accident grav, după un incident neașteptat în trafic. Vedeta a povestit pe Instagram despre clipele de panică trăite, când un alt șofer a aruncat pe geam un recipient gol care i-a tăiat una dintre anvelope, în timp ce conducea cu 110 km/h.

Brigitte a împărtășit cu urmăritorii săi o imagine cu anvelopa avariată, menționând cât de aproape a fost de o tragedie. Din fericire, a reușit să evite un accident, dar momentul a fost extrem de periculos. Fosta soție a lui Ilie Năstase a subliniat riscurile provocate de gesturile iresponsabile ale altor șoferi, atrăgând atenția asupra pericolelor din trafic.

„Asta se întâmplă atunci când un idiot dintr-o altă mașină aruncă pe geam un recipient gol pe autostradă. Era cât pe ce să mor. Anvelopa mea a fost tăiată, conduceam cu 110 km/h”, a scris Brigitte Pastramă, pe Instagram.

Cu ce se ocupă Brigitte Pastramă în Dubai

Brigitte Pastramă a luat decizia de a se muta în Dubai, în principal pentru a fi alături de fiica sa, Sara, care studiază acolo. În urmă cu mai bine de un an, soția lui Florin Pastramă a părăsit România și a început să construiască o nouă afacere în Emirate, concentrându-se pe renovări și design de interior, un domeniu în care are experiență.

Deși poate părea simplu să te muți și să reușești în Dubai, Brigitte a mărturisit că drumul a fost plin de provocări. Ea și soțul său au decis să ofere prețuri decente pentru serviciile lor, chiar dacă asta a însemnat să câștige mai puțin decât ar fi făcut-o în România. Cu toate acestea, Brigitte nu a renunțat, credința în Dumnezeu fiind un sprijin esențial în depășirea dificultăților.

„Ne-am deschis o firmă și facem design interior și renovări. Facem ceea ce am făcut și în România și ne foarte mulți bani pe care să îi investești ca să îți meargă foarte bine acolo. Dacă nu ai, faci doar cât să supraviețuiești, sincer. Chiar dacă mâna de lucru este mult mai ieftină ca în România și materia primă, sunt și foarte mulți oameni care vin acolo să își facă afaceri și oferă poate un produs pe care eu nu-l pot să-l ofer. Oferă o promisiune a ceva care niciodată nu o să se realizeze. Noi fiind și penticostali, pocăiți, noi nu vrem să mințim, nu putem să spunem că dăm ceva la un preț și apoi să mai cerem o altă sumă de bani.

Chestia asta se cam practică acolo în domeniul în care noi ne-am făcut businessul așa că ne este puțin greu. Am renovat, am avut câteva proiecte pe care le-am făcut, dar consider că dacă le-am fi făcut în Europa, în România, am fi câștigat de trei ori mai mult și ar fi fost mult mai ușor”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, la WOWnews.

