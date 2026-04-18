Raul Asencio a slăbit 6 kg în 14 zile și a ajuns la spital din cauza virusului misterios

Fundașul central al lui Real Madrid, Raul Asencio, în vârstă de 23 de ani, a fost spitalizat sâmbătă, 11 aprilie 2026, după ce a pierdut 6 kilograme în doar două săptămâni din cauza unei afecțiuni digestive. Potrivit portalului spaniol de știri Marca.com, jucătorul a fost diagnosticat cu enterocolită bacteriană.

Diagnosticul fotbalistului a fost confirmat de Real Madrid

Clubul a emis un comunicat în aceeași zi, în care a anunțat că starea lui Raul Asencio este monitorizată îndeaproape.

„În urma testelor efectuate de echipa medicală a lui Real Madrid jucătorului nostru, Raul Asencio, a fost diagnosticat cu enterocolită bacteriană. Asencio este tratat în prezent acasă. Progresul său va fi monitorizat îndeaproape”, au transmis reprezentanții clubului.

Asencio, titular în partida cu Girona, încheiată 1-1 pe 10 aprilie 2026, a lipsit deja în meciul retur al sferturilor Ligii Campionilor împotriva lui Bayern. Acesta nu va putea evolua nici în confruntarea din La Liga cu Alaves, programată marți seară.

