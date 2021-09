Cei doi vor vorbi pe larg despre toate proiectele lor în noul sezon al reality show-ului lor de la Antena Stars. „De mâine o să ne vadă telespectatorii. O să fie despre viața noastră, dar nu se mai filmează acasă, ci la lucru. În sezonul trecut am filmat despre viața noastră în general, dar pe la final ne-a apucat flama cu renovările prin curte, așa că în vacanță am deschis un șantier întreg, de câteva hectare. Iar în acest sezon construim, muncim cu spor, facem lucruri interesante într-o arie mare.

O să fie mai multe șantiere, o să vedeți mai multe de mâine, nu construim case, ci chestii noi. O să construim tot felul de lucruri noi, unele chiar și ciudate, acum sperăm să ne și iasă, că ne mai și certăm.

Amenajăm și locul de joacă ca să fie ok și dacă vine valul patru, vrem să facem o zonă și pentru iarnă. Shaormeria am închis-o, dar am închiriat spațiul, am investit prea mult, dar nu a mers. Ne prăbușeam dacă acum nu investeam”, a mărturisit Brigitte Pastramă la Antena Stars ieri.

În luna iulie a acestui an au avut loc percheziții la Brigitte și Florin Pastramă. Cei doi sunt acuzați că ar fi vândut măști de protecție contrafăcute, reprezentând branduri de lux precum Gucci, Louis Vuitton și Fendi.

Referitor la acest subiect, Brigitte Pastramă a fost discretă în declarații, nu a vrut să ofere prea multe detalii la vremea respectivă, ci doar să lămurească faptul că nu ei au fabricat măștile. „Nu doresc să vorbesc prea mult despre acest subiect. Credeau că noi fabricăm măști. Noi le-am vândut legal. Prețul unei măști nu este de 70 de lei cum se zice, ci de 9,9 lei. Măștile au fost scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine online din România. Nu știam că nu se vând cu semnele noastre.

S-au vândut foarte puține până acum, nu vreau să spun un număr sau măcar un procent. Ei (n.r. Poliția) au crezut că noi avem atelier, le fabricăm, dar nu este așa. Noi am cumpărat acele măști după care cineva ne-a propus o colaborare pentru a le vinde.”, a spus ea într-o emisiune de televiziune.

