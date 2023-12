Autobiografia lui Britney Spears este una dintre cele mai căutate cărți de memorii din istorie, cu 1,1 milioane de unități vândute în doar prima săptămână de la lansare. Cântăreața a acceptat suma de 15 milioane de dolari ca să publice cartea și să vorbească, fără perdea, despre scandalurile din culise, dramele, iubirile toxice și momentele de glorie cu care regina pop s-a confruntat de-a lungul vieții sale.

Cartea lui Britney Spears a avut chiar mai mult succes decât cea a Prințul Harry, care și-a lansat și el autobiografia intitulată „Rezerva”, dar se pare că dezvăluirile sale nu au fost suficiente pentru a fi premiat în cadrul Goodreads Choice Awards 2023.

„Libertate înseamnă să iau o pauză de la Instagram fără ca oamenii să sune la 911”

Într-o eră a dezvăluirilor incendiare și a bătăliilor publice, Britney Spears spune în cartea sa: „Libertatea începe prin a te purta prostește, distrându-te pe rețelele de socializare. Libertate înseamnă să iau o pauză de la Instagram fără ca oamenii să sune la 911. Libertate înseamnă că pot face greșeli și pot învăța din ele. Libertate înseamnă că nu trebuie să interpretez pentru nimeni, nici pe scenă, nici în afara ei”.

„Acesta nu este doar un triumf literar, ci și un ecou al vocii publicului, care a desemnat această carte drept cea mai impresionantă memorie a anului 2023. Pentru noi, recunoașterea cititorilor este cel mai înalt premiu. Mulțumim fiecărui cititor pentru că a îmbrățișat această poveste profundă și pentru că a resimțit fiecare pagină încărcată de emoție și autenticitate”, spunea fondatorul editurii Bookzone, care a adus cartea lui Britney Spears și în România.

Britney Spears a dezvăluit că Justin Timberlake a pus-o să facă avort acasă

În cartea ei, Britney Spears și-a făcut curaj să povestească și despre întreruperea de sarcină pe care a făcut-o atunci când era într-o relație cu Justin Timberlake. Cântărețul nu și-a dorit copilul și nici nu a vrut să se afle că Britney Spears era însărcinată.

Cântăreața a mărturisit că și-a pus viața în pericol și a fost nevoită să facă avort acasă. „Era important ca nimeni să nu afle despre sarcină sau avort, iar asta însemna să rezolvăm totul acasă. Voiam o anestezie, voiam să merg la doctor. Eram așa speriată. Mă temeam că o să mor.

Nu am cuvinte să spun cât m-a durut. Am căzut în genunchi și m-am rezemat de toaletă și așa am rămas mult timp – unul dintre cele mai atroce lucruri pe care le-am trăit vreodată. Justin a venit în baie și a stat lângă mine pe podea. La un moment dat, s-a gândit că poate muzica o să mă ajute, așa că și-a adus chitara și a început să-mi cânte.

Eu am continuat să plâng până când s-a terminat totul. A durat câteva ore și nu-mi amintesc cum s-a sfârșit, însă 20 de ani mai târziu nu am uitat încă durerea și frica pe care am simțit-o”, a povestit Britney Spears în cartea ei.

