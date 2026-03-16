Cu peste 1 miliard de play-uri cumulate și o colaborare începută în 2019, duo-ul a lansat până acum patru proiecte din seria «BANDO», alături de single-uri și materiale solo care au devenit repede preferatele publicului. După apariții pe scenele marilor festivaluri din țară, acest turneu marchează o premieră: concerte dedicate exclusiv comunităților locale.

«Bando Tour nu este doar un turneu, este o legătură puternică și directă între noi, artiștii, și susținătorii noștri. Pure love.», a declarat BVCOVIA.

MARKO GLASS, partenerul său de scenă, a subliniat importanța acestui demers: «După aproape 7 ani de carieră și 4 proiecte BANDO lansate, este revigorant să avem ocazia să ducem vibe-ul în toată țara și fizic, mai ales când 80% din piesele din setlist nu au fost cântate la concerte până acum. Că trebuia mai devreme sau mai târziu, important este că se întâmplă acum. Vă așteptăm! One love, BANDO TOUR!»

Turneul va începe pe 20 martie la Constanța și va continua cu opriri în Ploiești (21 martie), Botoșani (17 aprilie), Focșani (18 aprilie), Sfântu Gheorghe (24 aprilie) și București (10 mai). Pe 22 mai, artiștii vor urca pe scena din Londra, un eveniment cerut de comunitatea fanilor din Regatul Unit.

Lista locațiilor rămâne deschisă, iar alte orașe, precum Pitești și Cluj, urmează să fie confirmate. Biletele și informațiile suplimentare vor fi disponibile pe paginile oficiale de social media ale artiștilor și pe platforma iabilet.ro.

BANDO TOUR reprezintă mai mult decât o serie de spectacole – este o demonstrație de apreciere pentru fanii care au transformat proiectele lor muzicale în succese de necontestat. Libertatea va continua să ofere detalii despre acest eveniment de amploare.

