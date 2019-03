Libertatea: Începe „Cântă acum cu mine”. Ce ne poți spune despre filmările derulate în Polonia?

Cabral: Am filmat de zor, într-o echipă mare și surprinzător de avântată. Și a ieșit incredibil de bine. Nu a fost ușor, dar a fost foarte intens. Și cred că echipa asta românească a reușit să ducă la capăt o emisiune frumoasă, plină de emoție, dar și de râs. Și multă, multă muzică bună și oameni mișto.

Ai auzit vreuna dintre melodiile tale preferate în timpul show-ului? Ai cântat și tu alături de concurenți și cei 100?

În show sunt multe piese care au intrat în mentalul colectiv, așa că… sigur că am cântat și eu alături de concurenți. Dar doar în gând! Tare a fost însă când a cântat tot juriul cu cei mai buni concurenți. Cred că ăsta este cel mai frumos compliment, să fii apreciat de 100 de oameni, specialiști în muzică, fiecare pe zona lui de interes.

Muzica… se ia. Probabil te-a încercat și pe tine dorința de-a cânta. Cu cine ți-ar plăcea să-ți faci trupă?

Cu Grasu (Grasu XXL – n.r.). Mă rog, am sta mai mult la party, dar ar merita…

Ce muzică asculți de obicei?

La mine playlist-ul e mai ciudat. Ascult din copilărie rap și hip-hop, dar de mulți ani sunt și fan EDM. E un mix mai nebun, recunosc.

Pastile, injecții și masaj, ca să facă față filmărilor



Filmările au fost în Polonia, fix când tu abia deveniseși tată. Cum ți-a fost dezlipirea de casă imediat după ce Andreea a născut?

Ei, cum să fie? Peste mână! Dar asta ne e meseria, ne asumăm și momentele când programul este orice altceva decât ce-ți dorești tu. Însă a fost bine, cu fetele au stat și bunicile, dar în mare parte, Andreea a fost la butoane. Cert e că am găsit cozonăcelul fericit când m-am întors.

Perioada de filmări a coincis și cu perioada în care spuneai că ai probleme de sănătate… Cum te-ai descurcat?

Tratament injectabil și oral, kinetoterapie și masaj de recuperare zilnic… plus o tonă de încurajări. Dar nu s-a văzut pe sticlă, am avut alături echipa românească, oameni de nota 200, am reușit să ne facem treaba așa cum trebuie.

Cum ești acum? Ajungi la bisturiu?

Acum sunt bine. Am un chirurg beton, mi-a zis că lui îi place „să taie”, dar doar când trebuie. Și la mine ar mai aștepta. Așa că-mi văd de filmări și când am timp, fac recuperare.

„Please, mister black guy, remove yourself. I think I go dead soon!”

În emisiune, printre cei 100 din juriu, sunt o mulțime de personaje pitorești… Boier Bibescu, Petrișor „Șpil” Știrbu… Ți-ai făcut prieteni noi?

Oamenii din juriu m-au luat prin surprindere. Sau, mai corect spus, ne-au luat pe toți cei din echipă prin surprindere. Pentru că s-au capacitat, s-au implicat foarte mult în emisiune și în ce aveau de făcut acolo. Au fost atenți și exigenți, dar corecți. Și am apreciat foarte mult că atunci când un concurent a greșit… au venit cu sfaturi constructive. Nu cu critici acide. Și au avut mult, dar mult bun simț. Și da, m-am întors acasă cu mulți prieteni noi.

Povestește-ne întâmplări amuzante de la filmări, din pauze, de pe drum, cu echipa. Știm că peste tot e fun cu tine, deci nu se poate să nu ai ce povesti…

Nimic fun, doar pe tristețe! (râde) Adică ce să fie fun? Că m-a luat bucuria când un concurent a făcut un show incredibil de tare și m-am prăvălit pe scări ca un sac de cartofi?! Beleaua a fost că n-am căzut pe jos, era mai bine așa. Am căzut pe un polonez din echipă. Și am, totuși, niște kile (peste 120, la 2 m înălțime, n.r.). L-am auzit icnind, apoi mi-a zis cu un ton ușor disperat: „Please, mister black guy, remove yourself. I think I go dead soon!” („Vă rog, domnule negru, dați-vă de pe mine, cred că mai am un pic și mor” – n.r.) N-a pățit nimic nici el, dar am râs…

