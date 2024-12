De atunci și până astăzi, Johnny Depp și Clejanii s-au întâlnit de mai multe ori, iar Ioniță are o amintire pe care nu o va uita niciodată legată de relația de prietenie care s-a legat.

Invitat în ziua de Crăciun în matinalul de la Antena 1, Ioniță din Clejani a dezvăluit că în anul 2000 a primit cadou de la Johnny Depp un acordeon. Iar artistul folosește instrumentul și în ziua de astăzi!

A primit un acordeon nou

„În timpul filmărilor, am avut o scenă în ploaie. Și burduful de la acordeon era din carton. A început ploaia pe bune la scena aia și regizoarea a fost foarte fericită. Și s-a îndoit acordeonul, a trebuit să-l duc la reparat. Când am mers la el acasă, mi-a făcut cadou un acordeon. N-am cum să uit. Prietenia cu marele actor e un lucru sfânt”, a spus Ioniță din Clejani la Antena 1.

În luna martie a acestui an, tot în emisiunea de la Antena 1, Ioniți și Viorica din Clejani dezvăluiau că au fost invitați de Johnny Depp să joace din nou alături de el într-un film. Mai exact, în „Modi: Three Days on the Wing of Madness”.

„Suntem deosebit de onorați că am participat la producția filmului regizat de marele actor Johnny Depp! O poveste despre viața pictorului Amedeo Modigliani. Scena se petrece în anul 1916, într-un bar din Paris unde noi cântăm pentru Modi și prietenii lui. Am fost îmbrăcați de unul dintre cei mai mari designeri de costume de film din lume, care a creat și costumele din «Pirații din Caraibe»! Lumea filmului este fascinantă. Și Al Pacino era acolo”, au spus la acea vreme cei doi soți.

