După 7 ani de relație, Gina Pistol și Smiley au spus cel mai sincer și emoționant DA sâmbătă, 27 mai. Cei doi s-au căsătorit civil în jurul orei 14, apoi au mers la biserică, unde au avut parte de o ceremonie emoționantă. După ora 18.00, cei doi și-au așteptat cei aproximativ 300 de invitați la petrecere.

Totul a ieșit exact așa cum și-au dorit, după cum a recunoscut Smiley într-un interviu pentru Pro TV. Întrebat despre cadourile pe care el și Gina le-au primit, artistul a recunoscut că cel mai special a fost din partea nașilor.

E vorba despre vacanța de aproximativ 10 zile în sudul Franței. „Am primit de la sculpturi și desene făcute cu mâna lor. Luna de miere pe care ne-au făcut-o cadou nașii”, a spus Smiley. Și a completat: „Aștept intinerarul cu nerăbdare”.

Smiley: „O să facem o vacanță și cu Josephine vara asta”

În vacanță, cei doi nu o vor lua și pe Josephine, fiica lor în vârstă de doi ani și câteva luni. „O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță.

Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și cu Josephine vara asta, sper să apucăm”.

În același interviu, artistul a mai recunoscut că nu știe cât timp liber o să aibă vara aceasta, căci are multe cântări și proiecte. „Vara asta e complicată pentru mine. Am foarte multe concerte vara asta deja contractate și n-aș avea timp. După aia încep Vocea României.

E complicat, nu, n-am timp să fac o lună, facem zece zile, mergem zece zile acolo și după aia ne întoarcem, și eu sunt înapoi la muncă. Gina începe proiectele ei, are proiectele ei și da, o să avem multă muncă. Nu cred că mă mai opresc până în ianuarie la anul”, a mai zis el.

De ce nu sunt publice imagini cu Smiley și Gina Pistol în biserică

Pentru Pro TV, Smiley a și făcut rezumatul nunții sale. A explicat că multe imagini sunt publice de la căsătoria lui cu Gina Pistol, mai puțin de la cununia religioasă. A preferat ca acel moment să fie păstrat doar pentru ei. „Pentru noi a fost un eveniment special, evident, cu însemnătate nu numai așa a fost cu o însemnătate spirituală, că de aia am făcut nunta, am vrut să ne căsătorim în biserică. A fost un eveniment senzațional din punctul nostru de vedere. Ne-am simțit extraordinar de bine”, a spus el.

Și a continuat: „Toți oamenii care au lucrat ca acest eveniment să fie de vis, așa cum credem și noi că a fost, și-au făcut treaba excepțional, începând de la oamenii care au organizat nunta până la oamenii care au făcut toată treaba asta bună la locație, la oranjerie. A fost fantastic tot.

Oamenii și chelnerii, absolut toată lumea care a participat activ la nunta asta să organizeze, și-au făcut treaba fantastic de bine. Toți care au cântat, invitații, și-au făcut treaba senzațional, adică treaba lor era să distreze invitații. S-au simțit foarte bine, s-au distrat. Acum primim și noi feedback de la toată lumea și, până acum, am primit doar feedback foarte bun”.

„Slujba de la biserică a fost minunată”

„Ideea e că noi nu ne-am pus așa o chestie, n-aveam o nuntă a visurilor noastre. Noi am făcut o petrecere așa cum o vedeam noi, așa cum ne-ar fi plăcut nouă, și chiar a ieșit așa cum ne-ar fi plăcut nouă. Slujba de la biserică a fost minunată.

De acolo nu sunt imagini, pentru că am păstrat doar pentru noi, dar ne-am emoționat cu toții. Am avut un cor fantastic, care ne-a cântat, cel mai tare cor bisericesc din România, pe care am ținut neapărat să-i avem pentru că, na, mie îmi place muzica asta și vreau să aud așa cum trebuie. Părintele Crângașu a câșigat toată slujba și a ținut o cuvântare superbă după, la sfârșitul ei. Ne-a emoționat pe toți. Și cununia civilă a avut loc tot la Palatul Snagov. A venit primarul din Snagov”.

