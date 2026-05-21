Finanțat din fonduri europene prin programul „Orbital București”, proiectul de pe drumul județean DJ200 va asigura accesul rapid al locuitorilor din nordul Ilfovului la rețeaua de mare viteză.

„A fost avizată în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și infrastructurii documentația aferentă indicatorilor unui nou nod rutier cu o autostradă, respectiv nodul rutier al legăturii pe axa Ilfoveană Ștefăneștii de Jos -Dascălu (Ilfov) cu Autostrada Bucureștiului A0”, a anunțat secretarul de stat Irinel Scrioșteanu, pe Facebook.

Ce cuprinde noul nod rutier

Proiectul va reduce considerabil aglomerația de pe vechea centură prin amenajarea a șapte kilometri de bretele, două sensuri giratorii și lărgirea la patru benzi a sectorului de drum conectat la autostradă.

Nodul rutier (1) Ștefăneștii de Jos – Dascălu prevede următoarele caracteristici principale:

6,9 km lungime totală bretele;

4 bretele principale, care se desprind din DJ200 (Șoseaua Ștefănești);

două sensuri giratorii pe DJ200 proiectate la km 10+360 și km 12+250;

lărgirea DJ200 la 4 benzi de circulație între intersecția bretelelor cu drumul județean și cele două sensuri giratorii;

benzi de accelerare și decelerare;

parapet de siguranță, iluminat public, sistem ITS.

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 9 luni.

„Acest obiectiv reprezintă o investiție esențială pentru dezvoltarea zonei de nord și nord-est a Capitalei și pentru conectarea rapidă a localităților ilfovene Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Afumați și Tunari la rețeaua națională de autostrăzi. Proiectul va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere și atragerea de noi investiții în zona metropolitană București – Ilfov”, precizează secretarul de stat.

Proiect de 27,9 milioane de euro

Irinel Scrioșteanu mai spune că valoarea estimată a investiției este de 27,9 milioane euro (cu TVA), sursa de finanțare fiind din fonduri europene. Studiul de Fezabilitate aferent acestui proiect a fost realizat în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti.

„Nodul rutier (1) Ștefăneștii de Jos – Dascălu – A0 este parte din proiectul Orbital București, prin care dezvoltăm noi conexiuni între arterele importante ale Capitalei, Centura Bucureștiului și Autostrada A0, intersectând 30 localități din zona metropolitană București – Ilfov”, potrivit sursei citate.

Proiectul face parte și din cele 36 noduri rutiere pe rețeaua autostrăzilor din România cuprinse în strategia de conectivitate suplimentară între drumurile de mare viteză (autostrăzi și drumuri expres) și zonele în curs de dezvoltare.