Când apare cel mai așteptat proiect al lui Pavel Bartoș: „Am avut parte de un ajutor extraordinar”

Ajuns la 50 de ani, talentatul actor este cunoscut și datorită job-urilor pe care le are la PRO TV și dintre care le putem aminti pe acelea de prezentator la „Vocea României” și prezentator la „Românii au talent”.

Într-un dialog pe care l-a avut recent cu Libertatea, Pavel Bartoș ne-a dezvăluit că, pe lângă meseria lui de la televiziunea numărul 1 din România, mai are un proiect pe care abia așteaptă să-l vadă publicul larg: filmul „Ramon 2”!

„Ramon 2” ajunge în sălile de cinema în decembrie 2025

„Pentru mine, cel mai așteptat proiect este «Ramon 2», filmul de Crăciun, care din decembrie intră în cinematografie. Din 5 decembrie va fi oficial, dar el din 1 decembrie poate fi văzut, pentru că vrem să creăm ceva de Ziua Națională. Un fel de «bucură-te românește», «râzi românește»… Noi încercăm din 1 decembrie 2025 el să fie deja în cinematografe, chiar dacă el oficial este din 4 sau 5 decembrie”, a spus Pavel Bartoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul actor a filmat în Oradea, la dorința autorităților locale din zonă, iar totul a ieșit mai bine decât s-ar fi așteptat oricine, după cum afirmă chiar Pavel Bartoș.

„Am filmat… a fost făcut cu sprijinul Primăriei din Oradea și al celor de la Visit Oradea. Pentru că ei, după ce au văzut primul «Ramon» și au văzut cât de frumos arată Bucureștiul, ne-au zis: «Dacă veți, puteți să filmați în Oradea. Că dacă o să arate Oradea cum a arătat Bucureștiul în primul film Ramon, noi suntem fericiți». Și ne bucurăm că am ales Oradea, pentru că am avut parte de un ajutor extraordinar din partea lor. Oamenii de acolo sunt extraordinari, locurile… O să vedeți un film, la cum arată Oradea… Deci este superb! Și este un cadru de Crăciun minunat. Adică cred că va fi un film… Vorbeam la un moment dat cu Jesus del Cero, regizorul, și cred că va fi ceva între «Singur acasă» și «Harry Potter»”, a adăugat prezentatorul de la „Vocea României” și de la „Românii au talent”.

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Filmul lui Pavel Bartoș este unul de Crăciun

Filmul „Ramon 2” este unul pentru toată familia, care poate fi vizionat atât de cei mari, cât și de cei mici, iar acțiunea are loc în preajma Crăciunului.

„Acțiunea are loc cu două zile înainte de Crăciun și bineînțeles că se termină în ziua Crăciunului, pentru că totul trebuie să fie… E chiar un film de Crăciun! Și după primul «Ramon», care s-a bucurat de succes în cinematografe, pe platformele de streaming, pe PRO TV a fost lider absolut de audiență… Adică a fost cerut, pentru că este un film de familie, un film de văzut cu toată familia. Asta ziceau și în cinematografe, că de mult diriguitorii n-au mai văzut patru generații la film. Adică cum era odată”, a afirmat Pavel Bartoș în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Ținând cont că Pavel Bartoș face echipă cu Smiley la „Românii au talent”, show pe care îl prezintă împreună la PRO TV, l-am întrebat pe actor dacă și cântărețul va apărea în filmul „Ramon 2”.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

„Există într-o formă sau alta. Smiley există! Dar e secret. Pentru că asta voi lăsa să descopere oamenii: în ce formă există Smiley”, a încheiat vedeta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE