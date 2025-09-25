UNTOLD ONE este conceptul sub care va fi organizată ediția din 2026 și marchează începutul unei noi decade care promite să fie una cum nu s-a mai văzut până acum. Între 6 și 9 august 2026, Cluj-Napoca devine din nou capitala globală a muzicii.

Votat pentru al doilea an consecutiv pe locul 3 în lume în topul celor mai mari festivaluri, UNTOLD intră într-o nouă etapă a evoluției sale. UNTOLD ONE înseamnă mai multe genuri muzicale: EDM, House, Techno, Trap, Rap, Pop, Live Acts. La UNTOLD ONE fanii festivalului vor avea parte de povești imersive care îi vor purta în alte lumi, de superstaruri globale, cu show-uri unice create special pentru ediția de anul viitor, și de legende românești care își vor împărtăși magia cu întreaga lume.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Cei care încă nu și-au achiziționat încă un abonament pentru ediția de anul viitor a festivalului UNTOLD trebuie să se înregistreze pe untold.com până pe 6 octombrie, când se va pune în vânzare a doua rundă de abonamente pentru ediția din 2026. Doar cei care s-au înregistrat vor putea achiziționa aceste abonamente la prețuri speciale.

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

România, pe harta celor mai mari festivaluri din lume

Ediția aniversară UNTOLD X a scris istorie: peste 470.000 de fani au transformat Clujul într-o capitală globală a muzicii, cu show-uri exclusive și producții spectaculoase prezentate de artiști precum Post Malone, Metro Boomin, Armin van Buuren, Don Diablo, Alok și Martin Garrix.

În 2026, UNTOLD ONE va duce promisiunea mai departe: premiere internaționale, show-uri unicat, producții vizuale impresionante, artificii, drone și lasere ce vor redefini spectaculosul.

UNTOLD ONE nu este doar o ediție în plus, ci un nou început pentru comunitatea globală care a făcut din Cluj-Napoca un fenomen. Timp de patru zile și patru nopți, fanii din toate colțurile lumii vor trăi cea mai intensă ediție de până acum și se vor bucura de experiențe de neuitat, create special pentru ei.

În 2025, UNTOLD și-a consolidat poziția în Top 3 Festivaluri globale, alături de Tomorrowland (Belgia) și Ultra Music (Miami), devenind ambasadorul României pe scena internațională a marilor evenimente.

Din 2015 până azi, UNTOLD a crescut de la 240.000 de fani la peste 470.000, aducând pentru prima dată în România superstaruri precum Avicii, Imagine Dragons, Post Malone, Sam Smith, Robbie Williams, Lenny Kravitz, The Chainsmokers, Ellie Goulding, Bebe Rexha, J Balvin, Burna Boy, precum și cei mai mari DJ ai lumii: David Guetta, Swedish House Mafia, Martin Garrix, Kygo, Armin van Buuren, Marshmello, Tiësto, Hardwell, Alok, Fisher și mulți alții.

Scena Galaxy, templul techno al festivalului, a găzduit în fiecare an artiști iconici ai culturii underground: Charlotte de Witte, Amelie Lens, Carl Cox, Black Coffee, Boris Brejcha, Solomun, Tale of Us, Paul Kalkbrenner, Dom Dolla, ARTBAT, alături de alte nume legendare care au scris istoria UNTOLD.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE