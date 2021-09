Emisiunea, care a captat atenția a milioane de telespectatori din întreaga țară și a creat adevărate comunități de fani în social media, va putea fi urmărită în continuare de luni până vineri, în intervalele 11:00 -12:00 și 17:00-19:00, și sâmbătă și duminică, în intervalele 16:00 -18:00 și 19:00-20:00.

Finala „Puterea Dragostei”, sezonul 3

Duminică, 5 septembrie, de la ora 16.00 și de la ora 19.00, are loc marea finală a show-ului Puterea Dragostei, difuzată la Kanal D. Cei doi câștigători, o fată și un băiat, vor fi desemnați, în direct, iar fiecare dintre aceștia va intra în posesia marelui premiu de 10.000 de euro.

Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea show-ului, are emoții uriașe și declară că toți cei opt finaliști, 4 băieți și 4 fete, și-au demonstrat puterea dragostei, însă numai doi dintre aceștia vor fi declarați câștigători. „După un an, pot spune că unesc destine, este cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om. Dacă la debutul sezonului trei declaram că este interesant să fii în poziția lui Cupidon, acum pot spune că sunt foarte mândră de tot ceea ce a luat naștere sub ochii mei.

Am avut un rol important în aceste povești la finalul cărora s-au format 4 cupluri solide, care se țin mână de mână, prin viață, și pe care le admir enorm. Emisiunea trece dincolo de ecran, este viața reală, este tot ceea ce noi trăim, simțim, visăm. Cred cu tărie că atunci când iubești, nimic și nimeni nu îți poate sta în cale, adevărata putere a dragostei există”, spune Cristina Mihaela Dorobanțu.

