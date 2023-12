„Am decis să nu spunem până la botez numele celei de-a doua fetițe, pentru că la urma urmei cum o strigăm noi… Noi îi spunem bebe sau bebelină sau prințesică, dar până la botez nu putem să spunem că o cheamă într-un fel sau altul.

Așa că așteptăm botezul, care va fi după sărbători sau între Crăciun și Anul Nou. Încă nu ne-am decis, depinde de nași decât de noi; nașii fiind cei ai Caeliei și anume Gabi Szabo și Zsolt Gyongyossy.’, a mai declarat Camelia Potec pentru VIVA!

Camelia Potec și-a revenit mai greu după a doua naștere

„Recuperarea mea a fost mai grea. Până în luna martie nu am cum să fac efort, să mă întorc la sală, să mă întorc la alergare, la înot. Dar este adevărat că am început să dau jos din kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii.

Am dat jos mai mult de jumătate din cât am luat. Sunt pe drumul bun. Având în vedere că pe timpul sarcinii am mâncat foarte bine, și asta pentru că pur și simplu am simțit nevoia. Nu ca la prima sarcină, unde nu am mâncat aproape nimic… De data aceasta chiar am mâncat bine”, spune sportiva.

Camelia Potec a scăpat de kilogramele acumulate pe perioada nașterii

Camelia spune că a reușit să topească kilogramele cu ajutorul stresului și că a revenit la muncă imediat după sarcină.

„Am renunțat la obiceiul acesta de a mânca de trei-patru ori pe zi, acum cred că o dată sau de două ori. Cred că m-a ajutat foarte mult și stresul și faptul că m-am întors foarte repede la muncă și cu organizarea campionatului european… Dar și cu toate emoțiile pe partea de organizare, ca totul să iasă bine…

Cu emoțiile, cu sportivii noștri, cu echipa României, cu faptul că ne doream să ne depășim obiectivele, câștigarea unei medalii și la cât mai multe finale europene… Cred că a fost așa, un cumul de lucruri care s-au întâmplat în ultima perioadă, de la cele mai fericite, până la cele frumoase de la finalul campionatul european”, a mai declarat Camelia Potec.

