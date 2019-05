Când și cum s-au cunoscut de fapt Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. „Amândoi ne-am zbătut să ajungem unde suntem acum”

Vedeta a oferit detalii despre cum a început povestea sa de dragoste cu Alex Bodi.

„Tristan Tate era imatur și mult prea dornic de afirmare. Alex nu e așa, nu și-a dorit deja. Undeva la sfârșitul lui august ne-am cunoscut la mare într-o gașcă de prieteni.

Am făcut un accident cu mașina și am început să vorbim pe Instagram, i-am povestit. I-am cerut niște sfaturi. M-a ajutat cu reparația mașinii, mai mult decât atât, mi-a lăsat mașina lui. Puțină lume face chestia asta, în momentul acela am mai sunat niște persoane și nu m-au ajutat.

Eu l-am sunat foarte speriată (n.r. pe Victor Slav) și el n-a reacționat conform așteptărilor mele, am fost foarte dezamăgită, cu toate că suntem prieteni și acum ne înțelegem mai bine.

Am început să ne vedem, să povestim. Avem multe lucruri împreună, mergem la sală împreună, mâncăm aceleași lucruri și avem un trecut asemănător. Amândoi ne-am zbătut să ajungem unde suntem acum. Eu eram bombardată cu tot felul de bârfe, dar nu cred ce spune lumea. Nu legate de familie”, a declarat Bianca Drăgușanu.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu a avut numeroase relații. Printre cei cu care s-a iubit se numără designerul Cătălin Botezatu și fostul fotbalist Adrian Cristea, supranumit Prințul. Vedeta a fost căsătorită pentru câteva luni cu Victor Slav, împreună cu care are o fetiță, Sofia Natalia. După divorț, aceștia și-au reînnodat relația. Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit din nou anul trecut. După separare, vedeta de televiziune și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr plin de bani, Tristan Tate, însă povestea lor de amor nu a durat prea mult. Ulterior, Bianca Drăgușanu a început o relație cu Alex Bodi, însă s-a despărțit de acesta la câteva zile după Crăciun. Ulterior, despre Bianca Drăgușanu s-a zvonit că ar avea o relație cu croatul Josip Heit, nimeni altul decât șeful lui Alex Bodi. Apoi, Bianca Drăgușanu s-a întors în brațele fostului iubit, Alex Bodi.

