„Nu am fost pregătită pentru aceasta schimbare, faptul că am pierdut și o sarcină, eram pe un fond destul de sensibil, mi-a luat ceva timp să înțeleg multe. Perioada divoruțului am trecut-o ușor, fără ajutor și consiliere de specialitate. Am vrut să stau cu mine și m-am rugat mult, îmi găseam liniștea în biserică și rugăciune.

Nu am fost izolată, dar am fost prudentă. Am vrut să stau cât pot singură fiind o problemă personală. Această etapă a vieții mele mi-a adus numeroase lecții de viață, iar experiența dureroasă mi-a arătat că sunt pregătită pentru orice și că există un preț pe care l-am plătit pentru limitările învechite pe care le aveam.

Nu consider viața personală fără succes, ba chiar am avut lecții de învățat. Acum pot spune despre căsătorie că a fost greșeala vieții mele, iar divorțul o realizare. Eram nefericită în perioada căsniciei, nefericirea aduce nefericire … asta am înțeles abia acum!

După toată perioada de suferință a venit pandemia, asta a fost greu de dus. Atunci am avut timp să mă văd cu un psiholog, ba chiar am făcut cursuri de Theta Healing, care este o modalitate de vindecare emoțională, mentală și spirituală prin care obții liniște si echilibru în viața ta”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru Fanatik.

„Durerea și suferința m-au făcut mai înțeleaptă, am acceptat tot ce am trăit. Cred că nu există om pe lume care să nu fi trecut prin suferință. Am trăit momente dificile, dar am înțeles că scopul nu a fost pentru a mă distruge, m-au antrenat, m-au ajutat să fiu mai puternică, ba chiar am învățat niște lecții importante. Durerea nu este constantă, este ceva normal să și suferi”, a mai adăugat artista.

