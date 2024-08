După anunțul despărțirii, cântăreața a rămas în continuare discretă în ceea ce privește viața de familie. Invitată la Fresh by Unica, Amna a vorbit, printre multe altele, și despre relația ei cu credința. Artista a dezvăluit că a primit un semn divin chiar înainte de a divorța.

„Înainte să mă despart, am mers la Mănăstirea Ghighiu și am făcut o rugăciune foarte puternică. Am vorbit cu bunicul meu, care nu mai este în viață și care tot timpul îmi dădea bani când eram mică.

Am spus: «Dacă trebuie să plec acum, având o situație foarte încurcată atunci, financiar vorbind, nu prea aveam cum să supraviețuiesc singură, dă-mi un semn!». Și nu știu dacă poți să crezi, mi l-a dat Dumnezeu. Nu știa nimeni despre chestia aia. Am primit o sumă de bani foarte mare și atunci am știut că eu trebuie să plec”, a povestit Amna, la Fresh by Unica.

Amna și fostul ei soț au împreună un fiu, pe David, de la care artista învață în fiecare zi câte o lecție importantă.

„Am stat foarte mult pe gânduri, din diverse motive, fiind un copil la mijloc și așa mai departe. Asta a fost relația mea cu Dumnezeu întotdeauna. Am știut că dacă un om a fost luat de lângă mine, a fost luat cu un scop. Am știut că a trebuit să merg pe un anumit drum, diferit de al altora, cu un anumit scop. Întotdeauna Dumnezeu a fost acolo”, a mai spus Amna, pentru Unica.ro.

„Nimic nu-i pentru totdeauna. Trebuie să muncești pentru ceea ce îți dorești să obții și să înțelegi că poate să dispară într-o clipă dacă faci ceea ce nu trebuie. Dacă te porți urât sau nu duci la bun sfârșit ceea ce ai de dus. Credința cred că e foarte, foarte importantă. Să ai smerenia asta în tine. Să nu ți se pară că ești tu buricul pământului, că nu ești. Ce crezi? Pământul se învârte în continuare și fără tine”, a încheiat artista, la Fresh by Unica.

