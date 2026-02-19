Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington

Șeful statului va participa de la ora României 15.40 la reuniunea inaugurală a Consiliului, care va avea loc la Institutul pentru Pace din Washington, iar preşedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenţie, deși România are doar rol de observator.

Amintim că Donald Trump a inițiat în luna ianuarie un așa-numit „Consiliu pentru Pace”, prezentat drept o inițiativă pentru promovarea păcii și destinată soluționării conflictelor globale, care va fi condusă pe viață de el. Țările invitate au mandate de trei ani, iar pentru a deveni membre permanente trebuie să plătească un miliard de dolari.

Aproximativ 50 de state au primit invitații, dar până acum au acceptat să facă parte din Consiliu mai puțin de 30. Foarte important, pentru că există temerea că acest „Consiliu pentru Pace” ar putea periclita munca Organizației Națiunilor Unite (ONU), marile puteri europene Franța, Germania, Italia și Marea Britanie au manifestat reticență față de structura propusă de Trump.

Pe 15 februarie, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a acceptat invitația și că va merge la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Dar România va avea doar rolul de observator, adică va participa la discuții, dar nu va avea drept de vot la deciziile finale.

Preşedintele SUA găzduiește astăzi, 19 februarie, la Washington, o primă reuniune, în cadrul căreia va anunţa că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare din Gaza. Nicuşor Dan va fi unul dintre puţinii șefi de stat din UE prezenţi, cu statut de observator, în condiţiile în care majoritatea ţărilor europene au declinat invitaţia.