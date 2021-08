Fostul iubit al Monicăi Gabor poartă numele de Poe Qui Ying Wangsuo. Afaceristul este cunoscut însă sub pseudonimul „Mr. Pink”.

„Numele lui nu este relevant nici măcar pentru mine. Mult mai important este cum ne tratăm unul pe celălalt, respectul. Am învățat din experiențele anterioare că este cel mai înțelept să ținem doar pentru noi datele personale. Ne-am cunoscut în cadrul unui eveniment caritabil.

Și mie mi-a luat mult timp să mă obișnuiesc cu acest nume. De fapt, lui nu mă adresez niciodată cu acest apelativ. Suntem un cuplu că oricare altul, ne manifestăm fiecare precum orice persoană care iubește, suntem plini de sperantă că vom reuși să trecem peste toate barierele ca să fim împreună pentru totdeauna”, a declarat Monica Gabor în cadrul unui interviu oferit revistei Tabu, în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA!.

Mr. Pink, pe numele din buletin Poe Qui Ying Wangsuo, s-a născut pe 28 ianuarie 1977 în provincia Qinghai, China.

Într-un interviu din 2013, afaceristul a dezvăluit că muncește de la vârsta de 12 ani. Pe atunci se ocupa cu vânzarea anumitor produse. Mai precis, iubitul lui Monicăi Gabor le dădea colegilor, contra cost, bomboane, hârtie şi pixuri.

„Familia mea mi-a indus mentalitatea că indiferent de ce vrei să faci în viaţă, poţi să obţii. Dacă îţi cumperi bomboane de şase cenţi, probabil le poţi vinde cu şapte cenţi. Aşa am debutat în afaceri. Nu am obţinut o mulţime de bani, dar am învăţat elementele de bază”, a declarat Mr. Pink pentru revista Arabian Business.

În prezent, Mr. Pink locuiește în America, acolo unde deține mai multe afaceri.

