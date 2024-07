La jumătatea lunii iunie, Irina Columbeanu s-a întors în România după șase ani petrecuți în America. A venit în țară pentru a-și vizita tatăl, pe fostul milionar Irinel Columbeanu, care și-a pierdut întreaga avere și locuiește la azil. Mulți se așteptau ca adolescenta să fie însoțită de mama ei, dar nu a fost așa.

Monica Gabor a rămas în America, acolo unde locuiește de câțiva ani, în Malibu, unde și-a întemeiat o familie cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. În schimb, Ramona Gabor, sora ei, a călătorit din Dubai, unde e mutată de 13 ani, în România și a petrecut timp cu nepoata ei.

Monica Gabor nu a putut călători în România

Tot Ramona e și cea care a dezvăluit de ce nu a venit Monica Gabor, alături de fiica ei, în România. „Anul acesta nu a putut să călătorească. Este prinsă acolo, dar cred că va veni foarte curând. Anul acesta cred că ne vom vedea. E frumos când ne reunim.

Ultima dată am fost în Dubai toate trei surorile. Ne reunim, când vine, întotdeauna eu fiind cea care călătorește mereu e imposibil să nu sar în primul avion și să ne întâlnim, oriunde ar fi”, a spus Ramona Gabor, la podcastul lui Teo Trandafir.

În România, Ramona Gabor s-a bucurat de timp de calitate alături de Irina Columbeanu. A mers cu nepoata sa și la Bacău, orașul ei natal, unde s-au reunit cu rudele. După câteva săptămâni împreună, amândouă au plecat din România, adolescenta bucurându-se și de o vacanță în Italia.

Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl ei

Pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei. „Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea. Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu. Fericit de revederea cu fiica lui, Irinel Columbeanu a zis: „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”.

