Vineri, 14 iunie, Irina Columbeanu a revenit în România după șase ani petrecuți în America, la mama ei, Monica Gabor. Tânăra s-a întors în țară pentru a petrece o săptămână alături de tatăl ei, de Irinel Columbeanu, cel care a crescut-o până în anul 2018.

Revederea pe aeroport a fost emoționantă atât pentru tânără, cât și pentru fostul milionar, care și-a așteptat fata cu un buchet superb de flori. S-au îmbrățișat îndelung și s-au bucurat de întâlnire. Irina Columbeanu a fost susținută chiar de mama ei să vină în România și să își vadă tatăl.

Monica Gabor nu s-a împotrivit venirii fiicei sale în țară, ba chiar a susținut-o pe Irina. Într-un interviu pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a dat de înțeles că îi e recunoscătoare mamei sale pentru tot.

Irina Columbeanu, despre Monica Gabor: „M-a susținut, chiar m-a ajutat foarte mult să ajung aici”

Adiță Voicu: „Mama ta a fost de acord să vii, nu? (n. red – în România)”

Irina Columbeanu: „Normal, da, m-a susținut, chiar m-a ajutat foarte mult să ajung aici”

Irinel Columbeanu: „Îi mulțumesc!”

Adrian Voicu: „Întotdeauna când am vorbit cu tatăl tău, niciodată nu a vorbit urât de mama ta. Întotdeauna a vorbit foarte frumos și a spus că a fost femeia vieții lui”

Irina Columbeanu: „E și femeia vieții mele!”

Irinel Columbeanu: „Așa este!”

Irina Columbeanu, către tatăl ei: „Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră!”

În același interviu pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei. „Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult!

A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea. Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu.

Fericit de revederea cu fiica lui, Irinel Columbeanu a zis: „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”. În România, Irina Columbeanu a călătorit la Cluj, însă și-a vizitat și rudele din Bacău.

