O prezență constantă pe scenă în lumea artistică, în showbizul ultimilor ani, Ruby a fost invitata podcastului lui Damian Drăghici, de care o leagă o amiciție de mai bine de un deceniu. Artista a developat amintiri din copilărie, trecând apoi la timpul prezent, pentru a mărturisi care sunt planurile sale de viitor. De la „Urlățica”, porecla de pe stradă primită de la copii, până la criptomonedele în care a ajuns să investească banii de „țoale” – haine.

„Visul meu? Să fiu copil din nou”

Cântăreața de 32 de ani a început prin a mărturisi: „Îmi place să-i aud pe ceilalți cum mă descriu. Fundamental, simt că sunt un om bun, să nu rănesc pe nimeni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să-mi hrănesc sufletul cu muzică”.

Constănțeanca a rememorat momente de suflet: „Am avut o copilărie frumoasă, adevărată, am crescut pe stradă. Am genunchii marcați de copilărie, dar mă bucur de orice semn mic ce-mi aduce aminte de acea perioadă. Mi-aș dori să fiu copil din nou. Părinții și-au dorit să-și facă un viitor mai bun peste hotare, în Italia, și să-mi ofere mie ceva mai bun, astfel că eu am rămas în grija bunicii. Au plecat când eu eram mică, pe la grădiniță. Tati a plecat primul, ilegal, cum se mai pleca pe vremuri, a avut niște aventuri, a trăit niște lucruri extraordinare ce ne-au făcut pe toți din familie mai puternici. Când și-a găsit un loc de muncă și o locuință a luat-o și pe mami”.

„Mamaia m-a învățat să trag cu casa”

Ruby a povestit că era cea mai fericită când îi soseau părinții în țară, acasă, cu tot felul de dulciuri și jucării. Despărțirile erau dureroase. „Mamaia Gherghina și-a dedicat viața și a pus multă dragoste în mine, a știut să fie și mamă, și tată. Am știut de frică, de respect, de dragoste din partea familie. Nu am resimțit niciun moment acest lucru ca o traumă, părinții au vrut să mă ia cu ei în Italia, dar mamaie a zis că Dumnezeu m-a trimis pe mine pentru ea ca un cadou, nu m-a lăsat! A fost o fire posesivă, cred că-i calc pe urme. Am învățat de la mamaie să fiu și bărbat, și femeie, sunt un caracter dominant. Ea a vrut mereu să fiu capul familiei. Am învățat să fiu loială și să trag cu casa!”, a dezvăluit cântăreața.

Nume și prenume

Copiii îi spuneau pe stradă „Urlățica”. „Am fost o nebună mereu, se auzea gura mea de la trei străzi distanță”, a povestit Ana Claudia Grigore, pe numele ei adevărat, „un nume mai de poster”, cum a punctat. „Trebuia să mă cheme Costina Anica Grigore, nu suna de niciun fel. Cum am devenit Ruby? Era melodia aia celebră a lui Kaiser Chiefs – ”Ruby”. Îmi plăcea tare mult piesa, mi-am însușit numele. Am fost la concert și am avut o energie deosebită. Chloe și Dita au mai fost celelalte versiuni de nume de scenă, dar mi-e și rușine să-mi mai aduc aminte de asta! Nu mi s-ar fi potrivit”, a mai spus Ruby.

„Nu mă gândesc la căsătorie, încă”

Viitorul? Nu se gândește la rochia de mireasă. În schimb, investește și suferă la cursul criptomonedelor. ”Sunt geloasă, posesivă, dominatoare. Nu-i mai controlez telefonul iubitului, după atâția ani de relație. Dar am ieșit acum ceva timp în pijamale, noaptea, cu două prietene, ca să-l găsesc pe prietenul meu într-un club! Nu mă gândesc la căsătorie, încă. Stăm împreună, am o grămadă de responsabilități și așa”, a punctat artista.

”Investesc în cripto. Piața e bună, dar mai fluctuează. Este o chestie nouă, doresc s-o aprofundez. Eu tot ceea ce am în mână cheltui, dar de când cu mania asta nu mai bag niciun ban în țoale, nu mai vreau să bag bani în altceva. Ce e în aplicația aia, nu îmi mai vine să cheltui”, s-a confesat Ruby.

PARTENERI - GSP.RO Cum a ajutat-o Benone Sinulescu pe Nadia Comăneci: „A venit miliția la ușă, ea era atât de speriată”

Playtech.ro IMAGINE RARĂ! Cum arată soția lui Marcel Ciolacu, de fapt. De ce nu locuiește în București

Observatornews.ro Cum a fost prinsă o femeie care a vrut să-și șantajeze fostul iubit arab. Clujeanca i-a cerut o avere ca să nu publice poze compromițătoare

HOROSCOP Horoscop 19 noiembrie 2021. Capricornii vor avea ocazia să-și clarifice anumite probleme care i-au pus serios pe gânduri

Știrileprotv.ro Trebuie descărcat din nou certificatul verde după doza 3? Răspunsul CNCAV

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL