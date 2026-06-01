O autospecială de Poliție a fost oprită pentru viteză excesivă în Galați

Pe 31 mai 2026, o autospecială de Poliție a fost oprită în trafic în municipiul Galați de un echipaj al Poliției Rutiere, fiind surprinsă circulând cu o viteză peste limita legală.

Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, care a demarat o anchetă pentru clarificarea circumstanțelor. Informația a fost publicată de News.ro.

Imaginile cu momentul în care autospeciala a fost oprită au apărut în mediul online, stârnind numeroase reacții.

Mașina de Poliție se întorcea de la o intervenție și se grăbea la secție, după o intervenție

Verificările preliminare au arătat că mașina de poliție aparținea Secției 1 Poliție Rurală Galați și intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul de urgență 112, în localitatea Frumușița, relatează sursa citată mai sus.

Echipajul se afla în drum spre sediul subunității pentru a finaliza documentele și activitățile procedurale legate de intervenție.

Anchetă la Galați, după incidentul cu cele două echipaje de polițiști

La finalul anchetei interne, vor fi decise măsuri legale și administrative, în funcție de concluziile rezultate, a mai anunțat IPJ Galați.



„Verificările preliminare au indicat faptul că echipajul aflat în autospeciala oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112, în localitatea Frumușița, și se deplasa către sediul subunității pentru finalizarea documentelor și activităților procedurale aferente intervenției.

Având în vedere situația constatată, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și pentru clarificarea modului de acțiune al personalului implicat”, a transmis IPJ Galați.

Acesta nu este primul incident de acest fel din Galați. În urmă cu doar câteva luni, un pompier voluntar a fost oprit și lăsat fără permis în trafic, în timp ce se deplasa la o misiune. Agentul a fost cercetat disciplinar.

