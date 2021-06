Care sunt discuțiile dintre Mario Fresh și Alexia Eram, după 5 ani de relație. „Tu chiar te crezi?”

Recent, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”, Mario Fresh a dezvăluit că Alexia Eram este puțin geloasă, dar ascunde foarte bine acest lucru și are o tactică la care apelează de fiecare dată.

„Ea mă minte că nu știe parola de la telefonul meu. Tot timpul când îmi ia telefonul mă întreabă: care e parola? Și îi spun: e aceeași de trei ani… Tot timpul mă întrebi care-i parola.

Ești fată și ești și Fecioară. Tu chiar te crezi? Bine, nu cred că mi-l ia, are încredere în mine. Bine, poate când fac un duș mai lung, mi-l ia”, a spus Mario.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.

Citeşte şi:

Medicii de la „Nasta”, nemulțumiți de reorganizarea spitalului. „Trei oameni au murit de TBC, iar conducerea reduce paturile”

INTERVIU. Cristian Pîrvulescu: Orban încă e favorit în fața lui Cîțu la șefia PNL. Există un curent trumpist-pedelist în partid. USR va ieși din guvern în 2023

Astăzi începe vaccinarea pentru grupa de vârstă 12-15 ani. Ce trebuie să știe părinții

PARTENERI - GSP.RO „L-au arestat pe Adrian Cristea, stau polițiștii cu armele pe el!” » Momente incredibile pe aeroport

Playtech.ro BOMBĂ! Cine ar putea fi criminalul din Arad. S-a aflat abia acum: „Este un om căruia i s-au furat ...

Observatornews.ro VIDEO. Imagini tulburătoare în Belarus. Prizonierul politic Stepan Latypov și-a tăiat gâtul în sala de judecată. Ultimele sale cuvinte

HOROSCOP Horoscop 2 iunie 2021. Scorpionii sunt cuprinși de o dorință de nestăvilit de a recupera un anumit statut

Știrileprotv.ro Țara din Europa care le-a interzis cetățenilor să mai treacă granița. Nu mai au voie să meargă în străinătate

Telekomsport Cel mai mare salariu din Liga 1 pentru a semna cu CFR Cluj! Fotbalistul intrat în istorie, gata să bată palma

PUBLICITATE Românii vor realiza o premieră mondială în fotbal, pe un teren „fantomă” (PUBLICITATE)