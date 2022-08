În podcastul Ilincăi Vandici, Carmen Brumă a vorbit despre o perioadă foarte dificilă a vieții ei. Mutată cu familia la Moscova, atunci când avea doar 16 ani, „Miss Boboc” la acea vremea avea să se lovească de mari probleme cauzate de depresie.

„Am intrat într-un soi de depresie. Ce face o adolescentă care intră în depresie? Se refugiază în mâncare. Eu n-am perceput că iau un 1 kilogram, 2, 3 – pur și simplu m-am trezit peste noapte că am luat 37 de kilograme spre 40.

Depresia s-a adâncit și am început să fac tot felul de prostii care m-au costat sănătatea în acel moment. Am ținut nenumărate cure de slăbirie, ajunsesem pe marginea prăpastiei, ajunsesem într-un soi de obsesie din asta”, a povestit Carmen Brumă.

.„Am încercat toate prostiile. Am mâncat supă de varză până mi-au crescut frunze. Am mâncat ce vrei tu. Am băut oțet. Spune tu orice, eu am încercat în perioada aia”, a mărturisit invitata Ilincăi Vandici.

„Ajunsem într-un stadiu de suferință și de tensiune nervoasă încât atunci când ajungeam în fața unei cofetării și vedeam prăjituri îmi tâșneau automat lacrimi din ochi”, a povestit Carmen Brumă, vizibil emoționată.

„După ce am făcut nenumărate prostii, am început să învăț. La un moment dat m-a găsit maică-mea la minus 35 de grade pe balcon. Eram întinsă, stăteam dezbracată în speranța că o să mă îmbolnăvesc și dacă o să mă duc la spital o să slăbesc cu siguranță”, a explicat vedeta în timpul podcastului.

„Din fericire, am reușit să transform trauma într-o chestie pozitivă. Cumva, toată suferința asta m-a modelat. Eu nu regret deloc, pentru că asta m-a transformat, m-a șlefuit, m-a modelat și m-a făcut omul care sunt astăzi. Fără suferința aia nu eram ce sunt acum.

Datorită ei, eu am reușit să-mi găsesc pasiunea și să fac ceea ce fac. Simt cumva că asta e menirea mea”, a încheiat Carmen Brumă, potrivit Click.

