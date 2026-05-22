Poliția și armata l-au căutat timp de câteva zile pe Aleksandar Nesovic Baja, care a dispărut săptămâna trecută, după ce șeful poliției din capitala sârbă, Veselin Milic, l-a invitat la un restaurant pentru a soluționa o dispută cu alți doi bărbați.

Însă întâlnirea, care trebuia să aibă loc în noaptea de 12 spre 13 mai, s-a încheiat tragic. Bărbatul a fost „ucis pe nedrept” de unul dintre rivalii săi, potrivit procuraturii.

Mass-media locală relatează că cei doi bărbați s-au certat înainte de crimă.

Atât victima, cât și atacatorul au fost descriși ca fiind membri proeminenți ai crimei organizate din Belgrad.

U buretu pronađeno tijelo, sumnja se da je Aleksandar Nešović

Șeful Poliției din Belgrad și trei gărzi de corp, care sunt și ofițeri de poliție, au fost arestați sub acuzația de mușamalizare a unei crime legate de crima organizată.

Ancheta include în total 10 persoane, printre care și Veselin Milic, acuzate de „omor în circumstanțe agravante și alte infracțiuni”. Milic este anchetat pentru favorizarea infractorului, asistență acordată acestuia după comiterea faptei și nedeclararea unei crime.

Parchetul din Belgrad a anunțat joi că trupul neînsuflețit al bărbatului ucis „a fost găsit într-un butoi” îngropat în municipiul Indjija, la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Belgrad.

Cadavrul va fi supus unei autopsii și unei analize ADN.

Veselin Milic, care a fost demis din funcție după arestarea sa din 15 mai, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

