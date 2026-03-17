Invitată recent la un eveniment monden, soția lui Mircea Badea a vorbit despre sesiunea de examene din iarnă, acolo unde a obținut nota maximă la aproape toate examenele.

Carmen Brumă a precizat că a avut nouă examene, iar la opt dintre acestea a obținut nota 10, în timp ce doar la un examen a primit nota 9. Mai mult decât atât, vedeta a afirmat că mereu a fost tocilară și că în urmă cu un an a obținut și bursă de merit.

„Am avut o sesiune cu șapte examene. Plus cele două de laborator. Vreo nouă examene în total. Am terminat cu bine, am avut un singur 9, în rest numai note de 10. Sunt tocilară total, nu vă mirați! Și am mai luat și bursă de merit în anul I. Și în copilărie aveam tendința de a fi tocilară, dar am remarcat că după 40 de ani s-a dezvoltat și mai tare. S-a accentuat!

Fac facultate la perimenopauză! Așa e, a venit perimenopauza… Eu am și un program care se intitulează «Nu mi-e frică de 40», dedicat femeilor care au peste 40 de ani și care trec prin această etapă normală a vieții noastre și care trebuie să fie pregătite și informate, astfel încât să treacă prin această perioadă cât mai lin”, a spus Carmen Brumă pentru Click.

Întrebată dacă Vlad, fiul pe care îl are cu Mircea Badea, are și el note bune la școală, Carmen Brumă a spus că, din fericire, copilul îi calcă pe urme.

„Copilul, da, învață bine și el. Sunt mulțumită de el. Nu avem probleme din punctul acesta de vedere. Am fost în vacanța copiilor cu el la schi în Vatra Dornei și mă felicit pentru locul pe care l-am ales. Este o zonă neaglomerată și foarte frumoasă”, a încheiat vedeta.