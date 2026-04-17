Ambalajele de tip Tetra Pak, Combibloc, Elopak sau Amcor ar putea fi incluse în Sistemul de Garanție-Returnare pentru 50 de bani fiecare. 70% din compoziția lor este carton, restul fiind polimer pentru protecție la umiditate și capacul. Ambalajele pentru borș, oțet și apă distilată intră din 2028, conform unor proiecte ale Ministerului Mediului.

270 de călugărițe, din care 255 în vârstă de peste 70 de ani, au câștigat 575 de milioane de euro după ce au vândut spitalul Mănăstirii Ingenbohl. Este vorba despre Clinica Clara din Basel, Elveția, informează Blick. Înainte de vânzarea spitalului, așezământul monahal se finanța din pensii minime și din chirii. Acum are proiecte umanitare masive pe trei continente.

Judecătorii CCR primesc spor de supărare de 2.300 de euro, pe lângă salariul de aproape 10.000 de euro. Această elită are și spor de confidențialitate – aproximativ 500 de euro, spor de condiții grele de muncă – 300 de lei și spor de doctorat – 500 de lei. Documentele consultate de Libertatea arată că toate acestea sporuri se aplică și grefierilor, iar unele și altor salariați CCR.

Comuna Răsuceni, 2.144 de locuitori, din județul Giurgiu este una dintre cele mai sărace din țară. Recent, primăria a decis înțelept, responsabil și util că locuitorii au nevoie de un sistem integrat de monitorizare video susținut de camere și drone, precum și de un sistem de parking. Peste un milion de lei s-au plătit pentru aceste tehnologii, arată o anchetă Libertatea.

Actrița Anna Szeles, 83 de ani, fosta soție a maestrului Florin Piersic, s-a destăinuit de la Budapesta în Libertatea. Priviți-o: subțire, blondă, zâmbitoare, cu ochii albaștri ca un cer senin, o zână plină de viață. „Florin îmi aducea sandviciuri făcute de Vera, mama lui. Părinții lui m-au iubit mult, semănam cu sora lui, înecată în Prut la 16 ani. Eu mereu i-am spus: „Soț ca tine poate voi mai avea, dar socrii, niciodată!“. Căutați interviul, e impresionant.

