„Revenirea a fost destul de ciudată. Am avut mari emoții să mă întâlnesc cu lumea și să nu reacționez ca o sălbatică. Îmi era teamă de mine și de felul în care o să reacționez.

Cert este că sunt mult mai liniștită de când am venit, mult mai liniștită de când am plecat, atât de liniștită, încât Alex mă întreabă dacă sunt supărată și i-am spus că nu sunt, dar nu mai sunt stresată și nu mai am anxietate.

Asta m-a ajutat cel mai mult la Survivor, să nu mai am anxietate, m-am curățat mental de informație. Cred că depinde foarte mult de scopul pentru care mergi acolo.

Fiecare are un alt scop. Eu am vrut să mă detașez de social media, de viața mea, de abundența de informație, pentru că, la un moment dat, te copleșește.

Intrasem în anxietate, avem impresia că sunt în urmă, aveam frica să nu ratez ceva și începea să fie un sindrom. Când am plecat, mi-am dat seama că nu aveam nicio responsabilitate, așa m-am tratat“, a declarat Carmen pentru Impact.

Timp de cinci luni, influencerița s-a gândit constant dacă soțul ei este în continuare alături de ea. Carmen spune că nu doar ea, dar fiecare concurentă din competiție s-a gândit dacă mai formează, într-adevăr, un cuplu cu partenerii lor.

„Revederea cu Alex a fost atât de interesantă, că orice vorbeam cu el, el știa. Deși, când am plecat de acolo, mă gândeam că am atât de multe să îi povestesc, dar el știa deja tot.

Cred că toate concurentele s-au gândit și nu cred că există vreo fată de acolo să nu se fi gândit, la un moment dat: Oare familia mea mai este alături de mine? pentru că oricât de multă încredere ai, la un moment dat, cum nu ai informații din afară, nu se întâmplă nimic și ai impresia că familia uită de tine, tu nu realizezi acolo că ei se uită la tine, nu îți dai seama, nu te mai gândești la asta.

La un moment dat, m-am gândit dacă Alex mai este cu mine, dacă oare atunci când mă întorc acasă o să mai fie cu mine. Gândul ăsta l-am avut eu și toate fetele. Nu e vorba de gelozie, ci te iau gândurile, ai prea mult timp liber, probabil asta a fost problema acolo.“, a mai adăugat Carmen Grebenișan, pentru Impact.ro.

