Carmen Șerban s-a apucat de video dedicații în pandemie. Cât cere artista pentru o melodie personalizată. „Nu iau bani la negru”

„Fac video dedicațiile personalizate. Toată lumea știe că noi, artiștii, am fost puternic loviți de pandemia asta și am rezistat eroic un an de zile. Nu ne-am plâns și nu ne plângem, dar tot îl rugam pe bunul Dumnezeu să-mi dea și mie o idee să fac un ban”, a spus Carmen Șerban pentru Antena Stars.

„Sunt oameni care mă sună să le fac dedicații pentru cei dragi și am făcut câteva gratis, la început, și mi-am dat seama că petrec foarte mult timp scriind textul pe care-l vorbesc, apoi compunând versurile personalizate. Mi-am dat seama că sunt pe pierdere cu banii și timpul”, a continuat ea.

„M-a sunat un sportiv din Anglia și de la el a pornit totul. Mi-a zis că vrea o video dedicație pentru iubita lui și că mă plătește.

De acolo a plecat click-ul. Am stabilit un preț, de 50 de euro sau 50 de lire sau 250 de lei pentru o video dedicație. Oamenii se regăsesc, unii îmi spun poveștile vieții lor. (…) Nu iau bani mulți. Tai factură, încasez doar oficial, nu iau bani la negru”, a mai spus vedeta.

