„Răgazul acesta l-am folosit să-mi fac toate investigaţiile medicale. Este un cerc vicios programatul la medic. Am profitat de răgazul acesta, mi-am făcut şi eu controale, mă durea spatele, nu mai puteam merge, îmi amorţea un picior, inima îmi fâlfâia. Dar mai am. Am învăţat că trebuie să am grijă”,, a spus Carmen Tănase la Antena Stars potrivit Spynews.

Recent, Carmen Tănase a recunoscut ce o deranjează cel mai mult. „Lumea zice că sunt arogantă, dar nu sunt arogantă! (…) Cuvântul pentru mine a devenit de neauzit. Nu ştiu de ce, nu-l mai suport. Dacă îmi spune cineva: , chiar dacă lucrul acela este OK, nu îl fac! Nu vreau să stau în rând! Am făcut o fixaţie pentru asta! Nu vreau! De aceea nu vreau să merg la premiere. Nu vreau! Mă duc după o săptămână. da, dar toată lumea… Nu vreau!”,a declarat actrița





Citeşte şi:

VIDEO/ Carmen Tănase și-a împărțit animalele de companie în două case. „Cu vacanțele e greu, dar este o chestie asumată, nu aș putea să trăiesc fără!”