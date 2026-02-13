După ce primele ediții din 2026 ale show-ului „Românii au talent” au fost văzute deja de telespectatori, Libertatea a stat de vorbă cu actrița Carmen Tănase, pentru a afla cum s-a acomodat în emisiunea de la PRO TV.

„Eu am aceleași emoții! Adică îmi face mare plăcere să revăd la televizor emisiunea, pentru că se vede altfel. Se văd mult mai multe amănunte, cum e filmat, că e montajul foarte bine făcut și e extraordinar de emoționant. Mie mi-au dat lacrimile de câteva ori, deși știu momentele.

Multe momente mi-au plăcut. Nici nu le mai țin minte pe toate, dar mi-au plăcut foarte multe. Au fost oameni care au făcut chestii la care nici nu m-aș fi gândit vreodată. Și cred că despre asta este emisiunea, știi? Să te surprindă! Cum a fost băiatul ăla cu pocnitul din degete… Păi ți-ar fi dat vreodată prin cap să cânți o simfonie din pocnit din degete? Omul ăla a stat acasă și și-a dezvoltat chestia asta. E ceva extraordinar”, a spus Carmen Tănase.

Întrebată dacă are vreun regret când privește emisiunea la televizor și se gândește la filmările care au fost, marea actriță română a dezvăluit că și-ar fi dorit să poată da mai multe Golden Buzz-uri!

„M-au emoționat tare, dacă am dat Golden Buzz. Am regretat că n-am avut mai multe Golden Buzz-uri! Aș fi vrut să am vreo 10. Eu chiar am cerut dispensă, dar nu mi-a dat nimeni”, a afirmat Carmen Tănase în exclusivitate pentru Libertatea.

Actrița ne-a vorbit și despre felul în care se înțelege cu jurații de la „Românii au talent”, afirmând că are o relație foarte apropiată cu toți colegii ei și că este o persoană care ține la glume, după cum s-a văzut din primele ediții, când a avut unele dialoguri savuroase cu Mihai Bobonete, „colegul de bancă”.

„Eu mă înțeleg bine cu toți, că-i iubesc pe toți și îi respect pe toți. Mă înțeleg bine! Eu în general mă înțeleg bine cu oamenii. Nu doar așa… Cine știe ce să fie și să-mi sară mie capacul, dar nu e cazul, că-s prietenă cu toți! Nu, nu. Și țin la glumea, țin la tăvăleală. Și până acum a fost nimic… Stai să vezi ce urmează! Cu Bobonete în general. Cu colegul de bancă! Eu îl iubesc foarte mult pe Bobonete, umorul lui îl ador. Și, repet, sunt un om care ține la glume, adică nu…”, a adăugat Carmen Tănase.

Am vrut să aflăm de la vedetă dacă în următorul sezon o vom vedea din nou la masa juriului de la „Românii au talent”, iar ea a făcut rapid un calcul în gând și apoi ne-a dat un răspuns râzând.

„250 de sezoane! Am făcut o socoteală, așa… Vin în baston”, a încheiat amuzată Carmen Tănase interviul pentru Libertatea.

