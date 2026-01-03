Andra, una dintre cele mai iubite cântărețe din România, a petrecut Revelionul pe scenă, oferind o experiență memorabilă la Câmpulung Moldovenesc. Evenimentul special a avut loc pe 31 decembrie 2025, la un hotel de cinci stele din inima Bucovinei.

Moment muzical unic

Andra a cântat de Revelion 2026, iar soțul ei, Cătălin Măruță, care a fost gazda evenimentului. Spectacolul a fost completat de Lyrik Band și Lavinia Jitaru, o artistă din Bucovina cu o voce inconfundabilă. Acest mix de talente a garantat o atmosferă de sărbătoare specială pentru toți cei prezenți.

Petrecerea a fost organizată cu un meniu «Ultra All Inclusive», incluzând un bufet sofisticat, open bar premium și un prosecco bar. Deliciile culinare artizanale au completat experiența festivă, oferind oaspeților preparate alese pentru a celebra intrarea în noul an.

Înainte de miezul nopții, participanții au avut ocazia să se bucure de un moment cultural unic, „Datini și Obiceiuri de Anul Nou”, un spectacol tradițional care a adus bucurie și autenticitate în cadrul petrecerii. La trecerea în 2026, cerul deasupra Câmpulungului Moldovenesc s-a luminat cu artificii spectaculoase, însoțite de șampanie.

Evenimentul a început la ora 20.00, iar costul unui pachet a fost de 950 de lei per persoană. Cu muzică, mâncare rafinată și tradiții locale, Revelionul organizat la hotelul de cinci stele a oferit o experiență de neuitat, după cum au declarat cei care au participat.

Andra și Cătălin Măruță, însoțiți de copii

Andra și echipa sa au făcut show la Câmpulung Moldovenesc, eveniment prezentat de Cătălin Măruță. Cuplul și-a luat și copiii la eveniment, familia a petrecut împreună trecerea în Anul Nou.

„La mulți ani! ❤️👏🏼 Vrem să vă urăm un An Nou fericit, care să vă aducă în 2026 numai bucurii și realizări! Vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi și vă dorim cât mai multe momente frumoase! 🙏🏽”, a fost mesajul lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE