Cât a plătit Dorian Popa pentru colierul oferit soției lui. Denisa Nechifor l-a dat de gol, iar suma este fabuloasă

Dorian Popa i-a oferit un cadou impresionant pentru care a scos din buzunar o sumă frumușică. Cea care l-a dat de gol a fost chiar Denisa Nichifor, „complicele” actorului. Denisa Nechifor a fost invitată în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde a oferit detalii neștiute despre momentul în care Dorian Popa și-a cerut iubita în căsătorie. „Dorian a plătit pentru colierul iubitei 25.000 de euro”, a spus Denisa Nechifor la TV.

Și mama actorului știa de planul fiului său, despre căsătoria plănuită în Maldive, dar a ținut totul secret, iar Andreea a fost impresionată până la lacrimi.

Dorian Popa a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit cu iubita sa, Andreea, într-o ceremonie discretă pe plajă, departe de țară. Evenimentul a fost confirmat de mama artistului, Luminița Popa, care a dezvăluit că viitoarea sa noră a fost surprinsă complet de gestul romantic.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat mama lui Dorian Popa pentru Spynews.

Cei doi formează un cuplu de puțin timp, însă iubirea lor a fost suficient de puternică pentru a merge rapid spre căsătorie. Andreea, studentă la Medicină, nu se aștepta ca vacanța în Maldive să se transforme într-o nuntă, iar imaginile postate de Dorian pe Instagram au surprins cadre romantice și momente emoționante.







