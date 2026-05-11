Trump respinge propunerea Iranului

Iranul a trimis un răspuns considerat „inacceptabil” de administrația americană, la propunerea Washingtonului de a pune capăt războiului, potrivit CNBC. Președintele SUA a descris starea armistițiului, în vigoare de o lună, ca fiind „incredibil de slabă”.

„Aș spune că este cel mai slab armistițiu, după ce am citit mizeria aia pe care ne-au trimis-o, nici măcar nu am terminat-o de citit””, a spus Trump reporterilor, din Biroul Oval.

El a adăugat: „Aș spune că armistițiul este pe aparate, iar doctorul intră și spune: «Domnule, persoana iubită are aproximativ 1% șanse de a supraviețui»”.

Tensiunile dintre SUA-IRAN persistă

Amintim că un armistițiu a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după ce Trump a amenințat că va distruge „întreaga civilizație” iraniană dacă nu se ajunge la un acord. Inițial, înțelegerea trebuia să dureze doar două săptămâni, dar președintele american a decis unilateral să o prelungească pe 21 aprilie.

Însă tensiunile dintre cele două părți au persistat. Atât SUA, cât și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcarea termenilor.

În momentul anunțării armistițiului, Trump a subliniat că acesta depinde de redeschiderea imediată a Strâmtorii Hormuz, un traseu vital pentru transportul global de petrol blocat aproape complet de la începutul conflictului. Întrucât traficul maritim în zonă nu a revenit la nivelurile anterioare războiului, Trump a ordonat o blocadă navală americană în Golful Oman pentru a împiedica navele să intre sau să iasă din porturile iraniene.

Cu toate acestea, armistițiul nu a reușit să reducă violențele din regiune. În săptămâna 3-9 mai 2026, Iranul a atacat Emiratele Arabe Unite, au avut loc schimburi de focuri între SUA și Iran în strâmtoare, iar Pentagonul a raportat că a lovit două petroliere sub pavilion iranian.

Deși oficialii americani susțineau săptămâna trecută că armistițiul rămâne valabil, administrația aștepta un răspuns de la Teheran privind o propunere de încetare a conflictului și de inițiere a discuțiilor pe tema programului nuclear iranian.

Trump a declarat, duminică, pe rețeaua socială Truth Social că a primit răspunsul Iranului: „Nu-mi place – TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris el.

Cerințele Iranului pentru oprirea războiului

Potrivit televiziunii de stat iraniene, răspunsul Teheranului s-a concentrat pe încetarea conflictelor din regiune, în special în Liban, dar şi pe siguranţa navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz. Agenţia semioficială Tasnim a relatat că propunerea Iranului include: încetarea imediată a războiului pe toate fronturile; ridicarea blocadei navale impuse de SUA; garanţii că Iranul nu va mai fi atacat; eliminarea sancţiunilor americane, inclusiv interdicţia privind exporturile de petrol iranian.

În plus, The Wall Street Journal a relatat că Iranul ar fi propus diluarea unei părţi din uraniul puternic îmbogăţit şi transferarea restului către o ţară terţă. Pakistanul, care a avut un rol de mediator în discuţii, se arată în răspunsul iranian către Statele Unite, potrivit unui oficial pakistanez.

