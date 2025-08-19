Laura Cosoi se află în aceste zile în Bali. Împreună cu soțul și fetițele ei, prezentatoarea TV a experimentat tratamente corporale și terapia cu sunet, tehnici autentice balineze.

Impresionată de prețurile mici pe care le-a plătit la diverse servicii, Laura Cosoi le-a prezentat prietenilor virtuali ce prețuri sunt în Bali. Pentru 30 de minute de masaj în Bali, prezentatoarea TV a scos din buzunar 3 euro (aproximativ 15 lei), iar pentru 90 de minute a plătit 7 euro (aproximativ 35 de lei).

„În Bali faci masaj cu 3 euro – 30 de minute sau 7 euro 90 de minute. Și mănânci suchi cu 9 euro – 14 bucăți. Lași copiii la un loc de joacă în aer liber (de tipul Aventura parc) cu 10 euro (toate 3 fete) de la 9:00 la 17:00 cu 10 euro, iar adulții nu plătesc nimic”, a scris Laura Cosoi pe o rețea de socializare.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, alături de fetele lor, s-au cazat în Ubud. Nu este pentru prima oară când aceștia merg în Bali. Una dintre fetițe, Vera, a împlinit 5 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant.

„Bucuria vieții noastre, Vera, a venit pe lume acum 5 ani. Copilul nostru iubit și plin de lumină. La mulți ani fericiți, suflet frumos! Să fii mereu sănătoasă, fericită și înconjurată de energia bună pe care o răspândești.

Să-ți păstrezi zâmbetul cuceritor și să ne ții de mână ori de câte ori simți nevoia. Noi vom fi mereu lângă tine – cu iubire, cu răbdare și cu inima deschisă. La mulți ani, Vera bună”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

