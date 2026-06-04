Un „oraș” uriaș de albine, ascuns sub un cimitir

Descoperirea este spectaculoasă nu doar prin numărul uriaș de insecte, ci și prin felul în care acestea trăiesc. Nu este vorba despre un stup uriaș și nici despre albine de miere, așa cum mulți ar putea crede. Sub cimitir trăiesc albine native din specia Andrena regularis, cunoscute drept albine minere sau albine care cuibăresc în sol.

Cercetătorii estimează că populația reală ar putea fi între 3 și 8 milioane de albine, iar cifra de 5,5 milioane este estimarea medie. Insectele sunt concentrate pe o suprafață de aproximativ 1,5 acri, adică în jur de 0,6 hectare. Universitatea Cornell arată că această populație ar putea fi una dintre cele mai mari și mai vechi agregări de albine care cuibăresc în pământ documentate până acum.

Ca dimensiune, populația este comparabilă cu numărul de albine care ar trăi în peste 200 de stupi de albine melifere, potrivit Cornell. ScienceDaily, care citează aceeași cercetare, notează că numărul albinelor de sub cimitir este de peste trei ori mai mare decât populația Manhattanului.

Nu au regină, nu au stup și nu fac miere

Detaliul care face descoperirea și mai interesantă este că aceste albine nu trăiesc ca albinele de miere. Nu au regină, nu formează un stup și nu funcționează ca o colonie organizată în jurul unei structuri comune.

Andrena regularis este o specie solitară. Fiecare femelă își sapă singură propriul tunel în pământ, își pregătește propriul cuib și depozitează polen pentru puii ei. Practic, nu există un „stup” ascuns sub cimitir, ci milioane de cuiburi individuale, aflate foarte aproape unele de altele.

Tocmai asta i-a surprins pe cercetători. Milioane de albine, fiecare cu viața ei separată, au ales același loc pentru cuibărit. Din acest motiv, oamenii de știință vorbesc despre o agregare uriașă, nu despre o colonie în sensul clasic.

Cum au putut rămâne ascunse peste 100 de ani

Cercetătorii cred că albinele trăiesc în zona cimitirului încă de la începutul anilor 1900. Datele istorice arată că specia Andrena regularis a fost colectată sau observată în East Lawn Cemetery încă din acea perioadă, iar cimitirul a fost fondat în 1878.

Motivul pentru care nu au atras atenția timp de atâtea decenii este simplu: albinele ies la suprafață doar pentru o perioadă scurtă, primăvara. În restul timpului, cea mai mare parte a vieții lor se desfășoară sub pământ.

În 2023, cercetătorii au folosit capcane speciale între finalul lunii martie și jumătatea lunii mai pentru a estima câte insecte ies din sol. Au colectat peste 3.200 de insecte, din 16 specii de albine, gândaci și muște, dar Andrena regularis a fost specia dominantă, potrivit datelor citate de Indian Express.

De ce cimitirul a devenit locul perfect pentru albine

East Lawn Cemetery a fost, fără să își propună, un refugiu ideal pentru aceste albine. Solul este nisipos, bine drenat și ușor de săpat, iar terenul a fost puțin deranjat de-a lungul timpului. În plus, cimitirele nu sunt lucrate ca terenurile agricole, nu sunt asfaltate complet și nu sunt transformate radical de la un an la altul.

Această stabilitate a contat enorm. Cercetătorii cred că generații întregi de albine s-au întors în același loc an după an tocmai pentru că habitatul a rămas aproape neschimbat. Cimitirele vechi pot funcționa ca mici rezervații pentru biodiversitate. Cornell notează că astfel de locuri pot adăposti plante, insecte, păsări și mamifere, mai ales atunci când terenul nu este afectat de construcții sau de utilizarea intensă a pesticidelor.

Albinele ar putea fi ajutat livezile din apropiere zeci de ani

Descoperirea are importanță și pentru agricultură. East Lawn Cemetery se află aproape de livezile Universității Cornell, unde primăvara înfloresc meri și alți pomi fructiferi. Albinele minere ies din pământ exact în perioada în care înfloresc pomii, ceea ce le face foarte utile pentru polenizare, scrie Discover Wildlife.

Cercetătorii cred că această populație uriașă de albine native ar fi putut contribui timp de zeci de ani la polenizarea livezilor din apropiere, fără ca oamenii să știe cât de mare este, de fapt, comunitatea de insecte de sub cimitir.

Albinele native sunt foarte importante pentru flori sălbatice, arbori și culturi agricole. În unele cazuri, ele pot fi chiar mai eficiente decât albinele de miere, mai ales pentru anumite plante și în zilele mai răcoroase de primăvară.

Pentru agricultură, astfel de populații mari de albine native pot funcționa ca o plasă de siguranță. Dacă stupii gestionați de apicultori sunt afectați de boli sau de scăderi de populație, albinele sălbatice pot ajuta în continuare la polenizarea culturilor.

O parcare sau un bloc ar fi putut distruge totul

Deși populația din cimitir pare sănătoasă, cercetătorii avertizează că albinele care cuibăresc în pământ sunt vulnerabile. Ele depind de anumite tipuri de sol și de locuri stabile, care nu sunt săpate, acoperite cu asfalt sau transformate în șantiere.

Spre deosebire de albinele crescute în stupi, aceste specii nu pot fi mutate ușor. Dacă terenul este excavat, acoperit cu beton, transformat în parcare sau construit, întreaga populație poate dispărea.

Tocmai de aceea, cazul din Ithaca este atât de important pentru conservare. El arată că unele locuri care par banale pot ascunde habitate esențiale pentru polenizatori. Un cimitir, un parc, o pajiște sau un teren lăsat neatins pot avea o valoare ecologică uriașă.

Cornell arată că descoperirea scoate în evidență importanța albinelor solitare care cuibăresc în pământ și nevoia de a proteja aceste locuri, mai ales când polenizatorii sunt afectați de pierderea habitatului, pesticide și schimbări climatice.

Natura mai are surprize chiar și în locuri prin care trecem zilnic

Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii este locul descoperirii. East Lawn Cemetery se află lângă o mare universitate, într-o zonă vizitată de mulți oameni. Cu toate acestea, una dintre cele mai mari populații cunoscute de albine native a rămas ascunsă sub pământ mai bine de un secol.

Cercetătorii vor continua să studieze această populație pentru a înțelege cum a rezistat atât de mult timp, cum se menține stabilă și ce condiții trebuie protejate pentru ca albinele native să supraviețuiască.

Descoperirea ridică și o altă întrebare importantă: câte alte populații mari de albine există în lume fără să fi fost observate până acum?

Pentru moment, cimitirul East Lawn din Ithaca a devenit un exemplu rar de succes pentru natură. Sub terenul său liniștit trăiește un „oraș” subteran de milioane de albine, care a supraviețuit mai bine de 100 de ani pentru că oamenii nu au distrus locul de care avea nevoie.

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