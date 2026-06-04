Cristian Pomohaci a fost reținut pentru 24 de ore FOTO: Dorina Matiş/AGERPRESIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

Cristian Pomohaci, reținut după percheziții desfășurate în Mureș

Cristian Pomohaci, în vârstă de 57 de ani, a fost reținut miercuri seara pentru 24 de ore, în urma activităților desfășurate de anchetatori într-un dosar penal care vizează infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, măsura a fost dispusă după administrarea probatoriului în cauză. „În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș”, a declarat IPJ Mureș.

Anunțul vine după ce polițiștii au efectuat percheziții la două dintre locuințele lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș.

Surse din anchetă: sunt investigate fapte care ar fi avut loc din 2022

Conform unor surse din cadrul anchetei citate de Agerpres, perchezițiile au fost efectuate într-un dosar în care sunt investigate presupuse fapte care ar fi avut loc începând cu anul 2022. Aceleași surse au precizat că în dosar ar fi implicați și minori.

Până la acest moment, autoritățile nu au făcut publice informații suplimentare despre acuzațiile concrete care fac obiectul cercetărilor.

Cristian Pomohaci a mai fost vizat de acuzații similare

Numele lui Cristian Pomohaci a mai fost asociat unor acuzații de natură sexuală și în trecut. Fostul preot a fost caterisit în anul 2017, după un scandal în care a fost acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale. Dosarul deschis la acel moment a fost ulterior clasat.

În luna mai 2026, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a transmis o circulară în care făcea referire la sesizările primite din partea unor persoane care au interacționat cu fostul preot.

„Numeroasele sesizări primite la Centrul eparhial, prin care mai multe persoane se plâng de experiența pe care au avut-o cu fostul preot Cristian Pomohaci”, se arăta în document.

Arhiepiscopia Alba Iuliei: „Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească”

În aceeași circulară, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a reamintit că fostul preot a fost destituit din slujirea clericală în 2017.

„Reiterăm Circulara cu nr. 3802/20.10.2022, prin care aducem la cunoștință tuturor fiilor și fiicelor Eparhiei noastre din județele Alba și Mureș, că sus-numitul a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017. De asemenea, reamintim că localul din comuna Ernei, județul Mureș, pe care acesta l-a transformat în biserică și mănăstire, unde, atât el, cât și alți pseudopreoți și așa-zise călugărițe, oficiază slujbe după rit ortodox, nu aparține de Biserica Ortodoxă Română”, scria în circulară.

Instituția religioasă susținea, de asemenea, că fostul preot continua să utilizeze însemne clericale, deși nu mai avea această calitate. „Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească și veșminte preoțești, inducând în eroare multă lume și chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Țara Sfântă”, se mai arăta în document.

Apel către credincioși și demersuri către autorități

În finalul circularei, Arhiepiscopia îi îndemna pe credincioși să nu participe la activitățile religioase organizate de Cristian Pomohaci și să nu contribuie financiar la colectele desfășurate acolo.

„Ca urmare a acestei situații îngrijorătoare prin care numeroase familii suferă și se destramă și multe suflete se pierd, îndemnăm pe toți credincioșii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române și să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci așa-zise «slujbe» sau «dezlegări» și nici să contribuie financiar la diferitele «colecte» care se fac acolo”, mai scria în circulara emisă în mai 2026.

Totodată, instituția preciza că nu mai are autoritate canonică asupra lui Cristian Pomohaci, întrucât acesta nu mai este preot, și anunța că au fost făcute mai multe demersuri către autoritățile statului pentru aplicarea măsurilor legale considerate necesare.

Reținerea pentru 24 de ore reprezintă o măsură procesuală și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.

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