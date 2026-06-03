Muște și viermi

Cadavrul unei femei de 62 de ani a fost descoperit într-un apartament din Villejuif (Val-de-Marne), sâmbătă, 30 mai. Din lipsa unui medic disponibil care să constate decesul, trupul în descompunere a fost lăsat la fața locului timp de mai multe zile, în plină caniculă.

Locatarii unui bloc de locuințe sociale (HLM) din Villejuif (Val-de-Marne) au fost nevoiți să trăiască alături de cadavrul în descompunere al vecinei lor timp de mai multe zile. Descoperit sâmbătă, 30 mai 2026, trupul neînsuflețit al femeii a fost ridicat abia luni, la sfârșitul zilei, transmite publicația Le Parisien, preluată de Ouest France.

Însă mirosul începuse deja să invadeze clădirea încă de la mijlocul săptămânii trecute. Într-o primă fază, vecinii s-au gândit că este vorba despre gunoi nedus la timp.

Odată cu valul de căldură, mirosul a devenit de-a dreptul insuportabil, iar locuitorii au observat o proliferare de muște și viermi care ieșeau din apartamentul locatarei, care nu mai răspundea la niciun apel. Prin urmare, au fost chemați pompierii, care au pătruns în locuința femeii în vârstă de 62 de ani.

Niciun medic disponibil

Din păcate, coșmarul nu s-a oprit aici. Niciun medic legist nu a fost disponibil pentru a constata decesul, iar polițiștii au fost nevoiți să părăsească locul faptei pentru a interveni la violențele izbucnite în contextul meciului dintre PSG și Arsenal.

„Locatarii s-au trezit astfel singuri cu cadavrul vecinei lor, care continua să se descompună”, a deplâns Christel Esclangon (MoDem), consilier din opoziție, în declarația acordată jurnaliștilor.

Insectele și viermii au invadat spațiile comune, iar mirosul a continuat să se răspândească, obligându-i pe oameni să poarte măști și să folosească sprayuri parfumate.

„Este a treia oară în ultimul an când ne confruntăm cu această problemă. Noi nu avem dreptul legal de a intra în apartament și cu atât mai puțin de a ridica trupul”, au precizat reprezentanții companiei de locuințe sociale Valdevy.

În cele din urmă, un locatar a preluat inițiativa și a sunat la mai multe cabinete medicale în căutarea unui medic autorizat. Unul dintre aceștia a acceptat să vină la fața locului, iar trupul neînsuflețit a fost, în sfârșit, ridicat de o firmă de servicii funerare.

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