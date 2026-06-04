Un „semnal național” privind funcționarea sistemului fiscal

Funcționarii ANAF din toate județele protestează joi, 4 iunie 2026, față de noua lege a salarizării, refuzând să se prezinte la muncă. Va fi afectată activitatea ANAF, a Ministerului Finanțelor, a Vămii și, posibil, a Trezoreriei.

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”, anunță suspendarea activității în toate județele în data de 4 iunie 2026, între orele 8.00 și 16.00. Aproximativ 17.900 de salariați din cadrul Ministerului Finanțelor și ANAF vor întrerupe lucrul, într-o acțiune de protest pe care organizația sindicală o descrie drept un „semnal național” privind funcționarea sistemului fiscal.

Suspendarea activității în instanțe și parchete

De asemenea, și activitatea din instanțe și parchete a fost suspendată parțial începând de marți, 2 iunie 2026, ca formă de protest a grefierilor din cadrul instanțelor și parchetelor față de prevederile noii legi a salarizării, relatează News.ro. Sindicatele avertizează că proiectul legislativ riscă să mențină plafonarea veniturilor pentru încă cinci ani și să declanșeze un nou val de litigii.

Potrivit unui comunicat al Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, în perioada 2-5 iunie 2026, în intervalul orar 8.00-12.00, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial. Programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepția soluționării cauzelor și lucrărilor urgente prevăzute de lege.

Sindicaliștii au anunțat însă că joi, 4 iunie 2026, activitatea va fi complet blocată în același interval orar ca o formă de protest față de modul în care proiectul legii salarizării ignoră cerințele personalului auxiliar.

Nemulțumiri față de noua lege a salarizării

Reprezentanții sindicali susțin că proiectul actual al legii salarizării perpetuează problemele din trecut și este departe de a soluționa inechitățile salariale din sistemul judiciar. „Proiectul de lege ignoră revendicările formulate și perpetuează exact mecanismul legislativ care a generat, după adoptarea Legii nr. 153/2017, plafonarea salariilor în perioada 2018-2022, precum și mii de litigii salariale, executări silite, popriri și costuri bugetare uriașe suportate ulterior de statul român”, au declarat sindicaliștii.







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