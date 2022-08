Alina Sorescu a slăbit vizibil în lunile scurse de când a intentat divorțul, lucru pe care de altfel l-a confirmat. „Am slăbit cam cinci kilograme, fără nicio dietă”, a mărturisit artista pentru Impact.

Solista și-a lansat un nou videoclip, la o piesă „Tot ce-a fost a fost” ale cărei versuri par a-i fi dedicate încă soțului său cu care se află în divorț.

„Edward Sanda a compus melodia și mi s-a potrivit. Am filmat videoclipul pe malul mării, la Corbu, timp de o zi, începând de la 4 dimineața, pentru a prinde răsăritul, în patru locuri diferite și am în fiecare câte o schimbare de look. Am avut probleme cu vântul, care ne zbura echipamentele și hainele”, a mai spus aceasta.

„E o perioada foarte plină pentru mine din punct vedere profesional, mai ales că de câțiva ani încoace m-am dezvoltat pe mai multe planuri. Am școala mea de muzică pentru copii Picii lu Soreasca, am avut multe concerte chiar acum recent, în luna iunie, și îl pregătesc și pe cel de pe 24 septembrie de la Sala Palatului.

Sunt foarte fericită că voi avea propriul show alături de picii de care mă ocup, iar invitații noștri vor fi Cleopatra Stratan, Edward Sanda și Ana Beregoi. Am încheiat încă un sezon de emisiuni Vorbește corect la TVR, unde i-am învățat pe telespectatorii mari și mici să se exprime corect.

Sunt vocea unui canal de YouTube de animații pentru copii și tot pe YouTube sunt și gazda unui podcast de estetică medicală.

Am comunități mari pe Facebook și Instagram și am numeroase campanii de promovare de produse și servicii în care cred și pe care le recomand urmăritorilor mei. Iar ca artist câștig și din drepturi de autor”, a declarat Alina Sorescu.

