De Livia Lixandru,

„Am lucrat ca ajutor de bucătar la restaurantul Minion. Aveam 16 ani, iar în prima fază lucram numai dimineața, ca să pot ajunge și la școală. Am făcut de toate – am cărat marfă, am făcut curat, am curățat cartofi, am făcut maioneză la tel.

Pe vremea aia, bucătăria se făcea altfel, nu existau aparate, roboți de bucătărie, trebuia să îți folosești mâinile, că nu gătea nimeni în locul tău.”, și-a amintit Sorin despre primul său loc de muncă, într-un interviu acordat numărului de martie al revistei VIVA!.

„Pentru bucătari nu există zile de naștere, sărbători sau zile libere. Am petrecut mult timp departe de cei dragi, pentru că lucram pe vas, dar am avut norocul să am o familie extraordinară, care m-a încurajat și m-a susținut în fiecare pas pe care l-am făcut.

De aceea am și ajuns aici. Dar, poate că dacă m-aș întoarce în timp mi-aș zice ‘ Sorin, fă-te cântăreț!’„, completează Chef Bontea.

După două luni de cură intensă cu orez, în Asia, care l-a „ajutat” să slăbească 9 kilograme, Sorin visa la momentul în care ajunge acasă și se va bucura de mâncarea lui preferată.

„Drumul de întoarcere mi s-a părut atâââât de lung, aveam impresia că nu mai ajung. Mi-a fost dor de familie, de cățel, de casa mea, de orice fel de mâncare românească. Soția m-a aștepta cu rață cu varză la cuptor. Simțeam mirosul de când eram prin Istanbul. Când am ajuns acasă am mâncat și am stat în cadă. Știu că pare ciudat, dar o cadă cu apă caldă era Raiul pentru mine.”, a povestit Sorin pentru VIVA!

Citeşte şi:

Oprescu îl atacă pe managerul Spitalului Universitar unde sunt peste 100 de infectări COVID: „N-au condus în viața lor decât o roabă”

DOCUMENT: Ministerul Sănătății roagă printr-o circulară toate spitalele din țară să cumpere de la firma unui sârb saci pentru deșeurile COVID-19

Înmormântări ca la „drive-thru” în Spania, a doua cea mai afectată țară de COVID-19 din lume

GSP.RO Temperatura la care noul coronavirus poate muri în doar câteva minute, în condiții de laborator

HOROSCOP Horoscop 7 aprilie 2020. Fecioarele văd viitorul în tonuri sumbre