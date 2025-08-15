Delia a postat pe contul de Instagram imagini cu noua achiziție. De această dată, vedeta a ales o pereche de cizme din piele cu efect de șarpe, o piesă de designer ce a generat un val de reacții pe rețelele sociale.

Cizmele sunt evaluate la aproximativ 3.600 de lei, potrivit Cancan. Încălțările sunt confecționate din piele maro, cu un finisaj ce imită textura pielii de șarpe. Cizmele au toc gros ușor înclinat, un vârf alungit cu formă pătrată și detalii rafinate care le diferențiază de modelele comune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Interiorul este realizat cu căptușeală din piele de vacă, talpă cu memorie ce se mulează pe forma piciorului și protecție de cauciuc în zona degetelor. Reacția celor care au văzut-o pe artistă nu a întârziat să apară. „Cred că lucrează la circ”, „Mai lipsește mătura”, „Dovada că banii te prostesc”, „Așa ceva, nu!”, „Îți stă foarte bine”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Delia a făcut un adevărat show în a doua zi a festivalului UNTOLD 2025, de la Cluj-Napoca. Un moment cu adevărat emoționant a avut loc, o melodie specială a fost intonată de un stadion întreg alături de artistă și de invitatul ei.

Nu doar artiștii internaționali au impresionat publicul în a doua zi la UNTOLD 2025, dar și cei români. Delia a susținut un adevărat show pe scena mare de la festivalul de la Cluj-Napoca. Îmbrăcată într-o rochie neagră, excentrică, cântăreața a interpretat câteva dintre cele mai cunoscute melodii ale sale.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE