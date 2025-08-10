Peste 120.000 de fani au fost prezenți la Untold 2025, în a doua zi a festivalului. Cel mai așteptat artista fost Post Malone, care a vorbit pe scenă despre începuturile carierei sale și despre modul în care a fost privit de-a lungul timpului: „De multe ori mi s-a spus că sunt un ‘one hit wonder, dar nimeni nu mi-a spus că într-o zi voi ajunge la un festival extraordinar ca acesta, în fața unui public incredibil, așa cum sunteți voi.

Dacă aveți un vis, nu lăsați pe nimeni să vă spună că este imposibil”. În aceeași zi și Armin van Buuren a făcut show, dar și Salvatore Ganacci.

Delia, show la UNTOLD 2025

Nu doar artiștii internaționali au impresionat publicul în a doua zi la UNTOLD 2025, dar și cei români. Delia a susținut un adevărat show pe scena mare de la festivalul de la Cluj Napoca. Îmbrăcată într-o rochie neagră, excentrică, cântăreața a interpretat câteva dintre cele mai cunoscute melodii ale sale.

Publicul a interacționat cu ea, a dansat și s-a bucurat să o vadă pe artistă într-o formă de excepție.

Însă unul dintre cele mai spectaculoase momente a fost când a cântat cu Nick, fostul ei coleg de trupă. Un stadion întreg a intonat cu cei doi melodia „Vino la mine”, lansată de cei doi în 1999, când formau trupa N&D.

De ce Nick și Delia nu au mai format o trupă

Nick și Delia au format, în anii 2000, una dintre cele mai de succes trupe de la noi, cei doi scoțând hit după hit și impunându-se rapid pe scena muzicală. Din păcate, cei doi s-au separat, Delia urmând o carieră solo.

În urmă cu 10 ani, Nick a fost invitat la o emisiune de televiziune de la Kanal D, unde a spus de ce s-a despărțit de Delia, cu care forma trupa N&D. „Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut ca am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Intâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat. Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea”, a spus Nick.

„Nu pot spune motivul real al despărțirii, dar cred că se împărțeau banii prea nasol în 2. 50%-50%. Eu scriam tot, compuneam, băgam benzină etc. Am lăsat de la mine ca să meargă trupa ok. Dar nu a fost bine. Am fost dezamăgit de ruptura pentru că proiectul a fost sufletul meu”, a adăugat el.

În prezent, cei doi au o relație foarte bună, cântă la unele concerte împreună, așa cum s-a întâmplat și la UNTOLD 2025.

