După ieșirea din detenție, fostul ministru al Turismului a început să fie din nou prezentă în spațiul public, aparițiile sale fiind atent urmărite. Recent, Elena Udrea a fost fotografiată la o clădire unde funcționează birouri notariale, semn că intenționează să își reia activitatea, dar nu pe scena politică. Potrivit apropiaților, planurile sale vizează mai degrabă implicarea în afacerile de familie.

Elena Udrea, elegantă pe străzile din București

Paparazzi publicației Cancan au surprins-o îmbrăcată elegant, cu o ținută office, completată de o geantă de lux Louis Vuitton din colecția Capucines. Cât costă accesoriul de lux? Dacă vorbim de varianta mini aceasta e în jur de 18.000 de euro, iar varianta normală depășește prețul de 20.000 de euro.

Nu este prima dată când preferința pentru branduri de lux atrage atenția, astfel de detalii fiind menționate chiar și în dosarele DNA. Ținuta fostului ministru a inclus pantaloni negri, o vestă asortată și un blazer alb, fără mâneci. Apariția a fost completată de pantofi stiletto și ochelari de soare.

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Zâmbitoare și vorbind la telefon, Udrea s-a îndreptat către clădirea de birouri, într-un context care sugerează că își face planuri pentru viața de după detenție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cu ce se va ocupa Elena Udrea

După perioada petrecută în detenție, Udrea spune că prioritățile ei s-au schimbat radical. Timp de o lună și jumătate s-a dedicat exclusiv familiei, fără alte preocupări, dar de acum este pregătită să reia activitatea profesională. „Am stat de o lună și jumătate să mă bucur doar de clipe petrecute cu familia, fără alte planuri, preocupări. Mi-am făcut destule în timp ce eram închisă.

Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o să îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora”, a spus aceasta pentru Cancan în urmă cu câteva săptămâni.

Pe lângă preocuparea principală pentru viața de familie, Udrea a anunțat că va începe să activeze într-un domeniu cu totul diferit de cel politic. „Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a declarat ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE