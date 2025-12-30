Clubul Deliei Matache, situat în Centrul Vechi al Bucureștiului, promite un Revelion 2026 spectaculos. Cu oferte ce variază între 150 și 3.500 de lei, evenimentul se adresează tuturor categoriilor de buget, lăudându-se că oferă o experiență unică pentru noaptea dintre ani.

Oferte variate pentru toate buzunarele

Pentru cei care doresc să sărbătorească într-un mod accesibil, pachetul Silver este ideal. Cu un cost de aproximativ 150 de lei de persoană, acesta include băuturi de bază, muzică și lumini festive, fiind o opțiune potrivită pentru cei care vor să își păstreze bugetul sub control.

Pachetul Gold este destinat mai ales grupurilor de 4-6 persoane, având un preț de aproximativ 2.500 de lei. Acesta îmbină o gamă mai largă de băuturi și servicii, oferind o atmosferă mai rafinată pentru petrecăreți.

Pentru cei care își doresc o experiență exclusivistă, clubul propune pachetul Platinum la un tarif de 3.500 de lei pentru un grup de 4-6 persoane. Această ofertă de lux include toate beneficiile pachetelor anterioare, dar și băuturi premium și alte facilități de top. Conform Cancan.ro, prețul acestui pachet este comparabil cu o vacanță la St. Moritz, una dintre cele mai luxoase destinații montane din lume.

Delia și soțul său, Răzvan Munteanu, au transformat clubul într-un punct de atracție pentru atât locuitorii Capitalei, cât și pentru turiști. Locația atrage clienți pe tot parcursul anului, asigurând un profit constant.

Delia îl lasă pe soțul ei să gestioneze banii familiei

Delia Matache și-a construit o carieră impresionantă prin muncă și perseverență, fiind implicată în numeroase proiecte de succes. Pe lângă concertele sale de top, artista este o prezență constantă în două mari show-uri de televiziune, „X Factor” și „iUmor”, ceea ce îi ocupă aproape tot timpul liber. Cu toate acestea, reușește să jongleze între responsabilități, câștigând sume importante, pe care le gestionează cu ajutorul soțului ei.

Într-un interviu pentru FANATIK, Delia a vorbit despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, despre felul în care își reinvestește o parte semnificativă a banilor în show-uri impresionante și în imaginea sa. Pe lângă acestea, o altă parte din câștiguri intră pe mâna lui Răzvan, care se ocupă de investiții strategice, asigurându-se că banii sunt puși la treabă cu înțelepciune.

În familia noastră, Răzvan este cel care se pricepe la investiții, așa că cele mai multe decizii pe partea aceasta sunt la el. Desigur că ne sfătuim, dar am deplină încredere în el când vine vorba de investiții și dezvoltarea businessului”, a declarat cântăreața.