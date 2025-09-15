Andra și Cătălin Măruță demonstrează că educația copiilor este o prioritate absolută în familia lor. Cei doi sunt implicați activ în creșterea și formarea Evei (10 ani) și a lui David (14 ani), asigurându-se că aceștia beneficiază de cele mai bune oportunități academice și de dezvoltare personală.

Atât Eva, cât și David sunt înscriși la Cambridge School of Bucharest, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Capitală, unde taxele școlare variază între 12.200 și 18.400 de euro pe an, în funcție de nivelul de studiu.

Pentru Andra și Cătălin, această investiție nu este doar o cheltuială, ci o alegere conștientă de a le oferi copiilor lor o educație complexă, la standarde internaționale, care să le deschidă drumul către un viitor de succes. În plus, părinții se implică direct în parcursul școlar al celor mici, urmărindu-le progresul, încurajându-i să-și descopere pasiunile și sprijinindu-i la fiecare pas.

Fiecare zi aduce emoție și mândrie pentru Andra și Cătălin, care privesc cu entuziasm cum copiii lor cresc și își formează drumul propriu, având parte de o educație de top și de un sprijin necondiționat din partea familiei.

Ce spune Andra Măruță despre cei doi copii ai ei

„Despre copiii mei pot să povestesc la infinit! Ca adulți, noi uităm cum ne-am format gusturile, personalitatea, valorile. Urmărindu-i pe ei cum cresc, văd cum descoperă lumea și rețin anumite informații, trag concluzii, iar abilitățile lor se dezvoltă treptat.

Devin oameni mari cu fiecare zi care trece. Este emoționant și revelator: eu și Cătălin ne vedem uneori în oglindă privindu-i pe Eva și David, pentru că ei fie ne seamănă în anumite privințe, fie ne imită comportamente”, spunea Andra despre copiii ei.

