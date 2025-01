Timpul a trecut, Viorel Lis nu mai este atât de activ, are probleme de sănătate și a fost internat în spital, iar acum doar Oana Lis mai oferă interviuri când este căutată de jurnaliști.

După o relație care durează de aproximativ 25 de ani, soția lui Viorel Lis a fost invitată la Cancan Senzațional, acolo unde a vorbit despre începutul poveștii de iubire dintre ea și fostul primar al Capitalei.

Nu avea bani în trecut

Oana Lis a dezvăluit că nu avea aproape deloc bani în momentul în care și-a cunoscut partenerul de viață, însă nici Viorel Lis nu era foarte bogat. Mai mult decât atât, aceasta a spus că, pe vremea când Viorel Lis era în politică, ei mergeau la foarte multe petreceri și evenimente la care nu plăteau nimic.

După cum a afirmat Oana Lis, Viorel Lis primea sute de invitații zilnic, astfel că la finalul zilei, ei alegeau unde vor să meargă. Iar faptul că ea nu prea avea bani și nu cerea cadouri scumpe l-a făcut pe fostul edil să o iubească și mai mult.

„Putea să rezolve orice sau să mergem oriunde, plătea mai puțin la restaurante. Sau era invitat peste tot, la evenimente. Când ești persoană publică, nu mai zic când ești într-o funcție, nu cheltui mulți bani. Pentru că ești invitat peste tot. Viorel Lis avea, îmi aduc aminte, un dosar cu toate invitațiile. Odată m-am dus la el în birou și zic: «Ce facem azi după serviciul?». Și el zice: «Uită-te și tu»! Când ești într-o funcție ca primar general sau ca prim-ministru… Avea un dosar cu 10 pagini cu invitații. Adică avea 100 de invitații în ziua respectivă. Și zice: «Alege și tu unde să mergem»! Nu-ți trebuie bani, nu cheltui nimic. Te duci pe acolo, ai invitații, prezentări de modă, restaurante.

Oricum, el era mai bogat decât mine. Eu nu aveam așa… Dar ideea este că eu nici nu am fost… Eu nu am avut niciodată și nu mi-am dorit. El își mai dorea să-mi cumpere nu știu ce. Eu nu am avut și nu mi-am dorit genți de firmă, diamante, vacanțe exotice. De-aia mă și consider țărancă, dar la modul cel mai frumos. Pentru mine, viața simplă, de a fi cu cineva drag, de a avea ceva bun de mâncare, de a merge într-un loc frumos, de a merge în natură… Pe mine lucrurile astea simple mă făceau fericită.

Cred că și chestia asta l-a făcut pe Viorel Lis să se îndrepte spre mine. Eu nici nu mi-am dorit chestii de-astea. El se ruga de mine: «Hai să-ți cumpăr nu știu ce». Am fost la locul meu, fără pretenții extraordinar de mari și tocmai de-aia a mers relația noastră”, a spus Oana Lis pentru sursa citată.

